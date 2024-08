Hiệp Đức nhận diện tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư

HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Theo các báo cáo tại kỳ họp, tính đến ngày 30/6, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của huyện Đức là 142,7 tỷ đồng (vốn năm 2024 hơn 108,5 tỷ đồng, vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 hơn 34,1 tỷ đồng); đến nay phân bổ vốn năm 2024 đạt 74,21% kế hoạch; huyện đã khởi công 12/76 công trình; giải ngân đạt 27,3%.

Đáng chú ý là tình trạng hồ sơ, thủ tục các công trình năm 2024 triển khai chậm. Đến nay, còn 19 công trình chưa được thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 58 công trình chưa đủ điều kiện phân bổ vốn. Tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp rất ì ạch; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn (vốn đầu tư, vốn sự nghiệp) đều đạt thấp.

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức thừa nhận, tỷ lệ giải ngân vốn của Hiệp Đức nằm trong nhóm thấp của tỉnh. Trong đó, tổng nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và vốn chuyển tiếp hơn 70 tỷ đồng, nhưng đến nay huyện giải ngân chưa tới 10%. Ông Nam đề nghị các xã, thị trấn phân tích cụ thể từng dự án để tìm cho ra nguyên nhân chậm tiến độ; không có chuyện đổ hết cho dân không hưởng ứng…

“Khi đi kiểm tra mới thấy, chúng ta chưa hiểu đúng bản chất của các chương trình, do đó phải nhận thức đúng để tuyên truyền cho người dân hiệu quả” - ông Nam nói.

Còn về vốn đầu tư, theo ông Nam, đến nay, tiến độ triển khai các công trình thuộc 3 chương trình mục tiêu ì ạch, thủ tục chưa xong. Lý do là các xã, thị trấn lập danh mục không đảm bảo, phải điều chỉnh xuất phát từ việc khảo sát không đúng quy hoạch sử dụng đất, không đúng quy hoạch nông thôn mới, không tính đến khả thi về yếu tố kỹ thuật.

Ông Nam nói: “Vấn đề giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia chậm, không nên đổ cho cơ chế chính sách, mà do chủ quan của chúng ta, nên phải điều chỉnh lại cách làm việc, cách nhận thức và tuyên truyền vận động. Việc này nếu không giải quyết sẽ gánh hậu quả, trước là thiệt cho dân, sau đó đến đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu”.

Huyện phát động có hiệu quả đợt thi đua lập tài khoản chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt với 100% đối tượng đủ điều kiện tham gia (tỷ lệ chi trả đạt 85,44% so với tổng số đối tượng trên địa bàn huyện). Huyện đã đưa 24 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; khảo sát lấy nhu cầu người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc với 240 người đăng ký…

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Hiệp Đức trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, huyện thực hiện tốt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh (đã phân bổ kinh phí đầu tư 13/26 nhà với kinh phí 750 triệu đồng, đến nay đã khởi công 12 nhà) và các dự án xây dựng nhà ở, xây dựng công trình công cộng phục vụ dân sinh do tổ chức phi chính phủ tài trợ.

Lập biên bản 473 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

UBND huyện Hiệp Đức cho biết đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiều giải pháp công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng Công an huyện tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang ban đêm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn.

Từ ngày 15/12/2023 - 5/6/2024, lực lượng chức năng của huyện đã thụ lý điều tra 17 vụ, 34 bị can vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực; vận động thu hồi 17 súng tự chế, 1 súng quân dụng, 2 viên đạn quân dụng, 8 vũ khí thô sơ…; phát hiện và lập biên bản 473 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, ước tính số tiền phạt hơn 1,6 tỷ đồng, tạm giữ 211 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 88 trường hợp…