Nông nghiệp - Nông thôn Hiệu quả của mô hình liên kết nuôi gà thả vườn ở xã Quế An (QNO) - Từ năm 2019 đến nay, nhờ các chính sách hỗ trợ mà Hợp tác xã Nông nghiệp Quế An (xã Quế An, Quế Sơn) đã duy trì mô hình liên kết nuôi gà thả vườn với các hộ nông dân góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi ở địa phương.

Tham gia chuỗi liên kết nuôi gà thả vườn giúp ông Ngô Anh Đào có lãi 12 triệu đồng/lứa nuôi. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Theo ông Trương Văn Bách - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Quế An, địa phương là 1 trong 8 xã nằm trong quy hoạch phát triển chăn nuôi giống gà ta địa phương nhằm cung cấp sản phẩm gà sạch, an toàn cho thương hiệu “gà tre Đèo Le” tại khu vực tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Quế Sơn nói riêng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030.

Ước tính tổng đàn gà nuôi tại xã Quế An bình quân hằng năm khoảng 13,5 ngàn con, sản lượng gà lông xuất chuồng đạt hơn 13 tấn. Nhưng hiện nay uy tín, chất lượng “gà tre Đèo Le” có dấu hiệu suy giảm do nhiều hộ chăn nuôi chưa có quy trình sản xuất an toàn.

“ “Chăn nuôi gà theo quy trình sạch, an toàn sinh học vừa tạo ra sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm vừa giúp giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường là giải pháp tối ưu cho phát triển chăn nuôi hiện tại và tương lai. Đó là lý do HTX xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn có liên kết tiêu thụ sản phẩm với các nông dân địa phương từ năm 2019 đến nay.” Ông Trương Văn Bách - Giám đốc HTX Nông nghiệp Quế An

Ông Bách cho biết, riêng năm 2024, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của chương trình xây dựng nông thôn mới, HTX Nông nghiệp Quế An đã xây dựng mô hình với quy mô 2.133 con gà cho một chu kỳ nuôi 4 đến 5 tháng và mỗi hộ nuôi khoảng 100 - 600 con. Và HTX Nông nghiệp Quế An sẽ đại diện những người nông dân sản xuất ký kết các hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp liên kết.

Phía HTX Nông nghiệp Quế An đã triển khai tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học để thay thế cho các loại thuốc kháng sinh, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. Đồng thời, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà thịt sạch, an toàn sinh học cho các hộ tham gia.

“Việc tham gia chuỗi liên kết không chỉ giúp nông dân được hỗ trợ về đầu ra cho sản phẩm mà còn được hỗ trợ 50% con giống, vật tư nên giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và quy trình chăn nuôi an toàn giúp tăng sản lượng thu được mỗi lứa nuôi. Cụ thể, nhà nước đã hỗ trợ cho 10 hộ với chi phí con giống là 37,3 triệu đồng, thức ăn và vắc xin gần 53 triệu đồng” - ông Trương Văn Bách cho biết.

Mô hình liên kết nuôi gà thả vườn được HTX Nông nghiệp Quế An duy trì từ năm 2019 đến nay. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Ông Ngô Anh Đào (thôn Tây Trà, Quế An) cho biết, do trước đó đã đầu tư chuồng trại với kinh phí 150 triệu đồng nên ông được HTX Nông nghiệp Quế An ký kết tham gia vào chuỗi liên kết nuôi gà thả vườn với số lượng hỗ trợ là 500 con gà. Cùng với số gà này, ông Đào cũng nuôi thêm với tổng đàn khoảng 1.000 con/lứa và nuôi 4 lứa gà/năm.

“Tôi được hỗ trợ 3 triệu đồng tiền gà giống và 1 tấn thức ăn cho gà nên giúp gia đình giảm được chi phí chăn nuôi. Nhờ đó sau khi trừ chi phí thì tôi lời được 12 triệu đồng từ việc nuôi gà trong chuỗi liên kết” - ông Đào nói.

Theo HTX Nông nghiệp Quế An, sau 1 chu kỳ nuôi trừ đi lượng gà hao hụt là 100 con thì còn lại 2.033 con. Với giá mỗi con gà bình quân 150 ngàn đồng thì các hộ dân tham gia mô hình thu lãi trung bình khoảng 8 triệu đồng/lứa gà.

Năm 2025, HTX đang tiếp tục đề nghị chính quyền hỗ trợ duy trì mô hình liên kết nuôi gà thả vườn này thông qua các chính sách như Nghị quyết 25 về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết 17 khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh của HĐND tỉnh.