Xã hội Hồ chứa nước Khe Tân nước qua tràn tự do từ 7 giờ ngày 14/10 (QNO) - Ngày 12/10, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam, Chi nhánh thủy lợi Đại Lộc phát thông báo về nước qua tràn tự do tại hồ chứa nước Khe Tân (xã Đại Chánh, Đại Lộc).

Theo đơn vị này, cao trình ngưỡng tràn tự do của hồ chứa nước Khe Tân 21,8m. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 12/10, mực nước hồ ở cao trình +21,55m. Do tác động của mưa lớn trên lưu vực hồ chứa nên Chi nhánh thủy lợi Đại Lộc dự kiến sẽ bắt đầu qua tràn tự do lúc 7 giờ ngày 14/10, với lưu lượng tăng dần đến lưu lượng lũ thiết kế là 831m3/s.

Chi nhánh thủy lợi Đại Lộc đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đại Lộc và các xã vùng hạ du đập theo dõi, chỉ đạo, phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan, chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.