Giảm nghèo - An sinh Hỗ trợ người dân Quảng Nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Các nghị quyết của HĐND tỉnh cùng với chính sách của Trung ương về hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam đã góp phần giúp người dân được tiếp cận chính sách an sinh này.

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện ở các chợ. Ảnh: D.L

Tự tin tham gia

Thời gian qua, các chính sách của Trung ương và tỉnh có hiệu lực đã hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Cụ thể, Nghị quyết 41 của HĐND tỉnh ra đời vào tháng 12/2021 và bắt đầu được thực hiện từ năm 2022 đến nay. Tỉnh đã thực hiện hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện từ ngân sách tỉnh đối với người tham gia BHXH tự nguyện có hộ khẩu tại Quảng Nam thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 10%, đối tượng khác là 5%.

Như vậy, cùng với chính sách hỗ trợ từ quy định của Trung ương thì tại Quảng Nam, hộ nghèo được hỗ trợ 40%, hộ cận nghèo 35%, đối tượng khác 15% khi tham gia BHXH tự nguyện.

Từ tháng 1/2022 đến 8/2024, toàn tỉnh đã có 53.166 người tham gia BHXH tự nguyện nhận được sự hỗ trợ từ chính sách an sinh này, với tổng số tiền hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người dân hơn 9,4 tỷ đồng.

Hay như Nghị quyết số 14/2024 ngày 21/6/2024 của HĐND tỉnh về quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, người tham gia BHXH tự nguyện là thành viên của tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ thêm 10% cộng với các mức trên.

Ông Đoàn Văn Chiến (thôn Tú Trà, xã Bình Chánh, Thăng Bình) khi chưa tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã có ý định tham gia chính sách BHXH tự nguyện. Nay khi tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Bình Chánh, ông Chiến quyết định tham gia chính sách BHXH tự nguyện.

“Nhờ chính sách hỗ trợ một phần mức đóng BHXH tự nguyện của Nhà nước, tôi mạnh dạn tham gia chính sách này, để khi hết tuổi lao động thì con cái của tôi cũng khỏe hơn vì tôi sẽ có lương hưu và bảo hiểm y tế đến cuối đời”.

Tỷ lệ người tham gia vẫn

Thấp Báo cáo giám sát chuyên đề về Nghị quyết 41 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cho thấy, việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện theo Nghị quyết 41 được các cấp, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện đạt được kết quả nhất định.

Tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nhóm nhỏ ở Tiên Phước. Ảnh: D.L

Trong đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai và lan tỏa như tuyên truyền theo nhóm nhỏ đến từng đối tượng, từng hộ gia đình; mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm theo hình thức “góp vốn xoay vòng” để tham gia BHXH tự nguyện…

Từ đó tạo được sự đồng thuận, tham gia của người dân, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu, có cuộc sống ổn định cho người lao động (LĐ) cùng nhiều chế độ khác khi hết tuổi LĐ.

Công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và chi trả các chế độ chính sách cho người tham gia BHXH được cơ quan BHXH thực hiện nhanh, kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện.

Bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh nhận định, nguồn phát triển BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đang còn rất lớn.

Nghị quyết 41 đặt mục tiêu của đề án hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 lần lượt là năm 2022 hỗ trợ 33.700 người, năm 2023 là 38.800 người, năm 2024 là 46.900 người.

Tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện thuộc diện hỗ trợ của Nghị quyết 41 chưa đạt so với mục tiêu của đề án đề ra (năm 2022 đạt 55,9; năm 2023 là 42,8%; tính đến ngày 30/8/2024 mới đạt 37,7%).

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tập trung chủ yếu là những người chưa đủ thời gian tham gia BHXH bắt buộc muốn tham gia thêm BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, một số là đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã và phần lớn người LĐ lớn tuổi tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ tử tuất...

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đề nghị giao chỉ tiêu người tham gia chính sách BHXH tự nguyện phù hợp với thực trạng LĐ hiện có của mỗi địa phương, không nên nơi ít LĐ thì giao con số cao và ngược lại.

Các ngành, địa phương cũng cần có giải pháp để duy trì và khuyến khích phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện một cách bền vững, nhất là các hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các đối tượng khác có mức sống trung bình, có đủ điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, nhằm đảm bảo chính sách an sinh bền vững cho người dân.

UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu cần chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Được biết, số tiền nợ đọng các chính sách trên đến hết tháng 10/2024 là 315,5 tỷ đồng. Nhiều đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện trách nhiệm trích đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng theo quy định, để số tiền chậm đóng kéo dài. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện thu, giảm tiền chậm đóng và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các chế độ, chính sách, pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động và BHXH tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đối với những đơn vị có dấu hiệu về hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự thì cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu để kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố theo quy định của pháp luật. (D.LỆ)

Điện Bàn tích cực thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội Nhằm đẩy mạnh công tác thu hồi nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cuối năm 2024, BHXH thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an thị xã làm việc với 11 đơn vị chậm đóng. Qua kiểm tra, đã có 4 đơn vị nộp số tiền chậm đóng là 211 triệu đồng; 7 đơn vị còn lại thừa nhận vi phạm pháp luật BHXH, BHYT do khó khăn kinh tế, đặc biệt trong việc đấu thầu dự án, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Các đơn vị này cam kết sẽ khắc phục tình trạng chậm đóng trong thời gian tới. Trong tháng 12/2024, cơ quan BHXH và Công an thị xã tiếp tục kiểm tra, làm việc với 12 đơn vị chậm đóng khác để thu hồi nợ đọng, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. BHXH Điện Bàn cũng đề xuất tăng cường thành lập các đoàn liên ngành để thanh tra, kiểm tra, làm việc với các doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN... (N.LINH)