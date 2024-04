Xã hội Hỗ trợ xây nhà cho 2 hộ gia đình khó khăn ở Quế Sơn (QNO) - Sáng 12/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Quế Sơn và Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình ông Đoàn Văn Nghinh (thôn Xuân Thượng, xã Quế Châu, Quế Sơn).

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình ông Đoàn Văn Nghinh (xã Quế Châu, Quế Sơn). Ảnh: D.T

Ngôi nhà xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4, diện tích khoảng 75 mét vuông, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến 170 triệu đồng từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và xã hội hóa.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Quế Sơn và Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cũng hỗ trợ 195 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Mến (thôn An Lộc, xã Quế Minh, Quế Sơn) xây dựng nhà ở, đến nay ngôi nhà sắp hoàn thành đưa vào sử dụng.

Căn nhà của hộ gia đình chị Nguyễn Thị Mến (xã Quế Minh, Quế Sơn) gần hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: D.T

Hai trường hợp này có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm, nuôi con nhỏ và sống trong ngôi nhà tạm bợ.