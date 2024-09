Kinh tế Hội An cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm (QNO) - Chiều 10/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình - Tổ trưởng Tổ công tác số 2 có buổi kiểm tra, làm việc với lãnh đạo TP.Hội An về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình nghe chủ đầu tư báo cáo về việc thi công nhà điều hành Dự án đầu tư xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy Khu phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND TP.Hội An thông tin, tổng vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn thành phố là hơn 651 tỷ đồng (trong đó kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2023 gần 50 tỷ đồng).

So với kế hoạch vốn đã giao năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hội An đến hết tháng 8 đạt 24% (tương đương gần 154 tỷ đồng). Còn so với nguồn thu thực tế thì đạt khoảng 40%, đạt mức bình quân của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tại đường dẫn cầu Thanh Nam. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng của TP.Hội An đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ triển khai một số dự án quan trọng và công tác giải ngân vốn đầu tư công như vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; nguồn thu từ tiền sử dụng đất vẫn chưa xuất hiện; quy trình, thủ tục đầu tư phải trải qua nhiều khâu ở nhiều cơ quan, đơn vị dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành; công tác đấu thầu; công tác chuẩn bị đầu tư; giá nguyên vật liệu tăng cao đột biến...

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên nguồn thu thực tế của Hội An tương đối tốt và từ nay đến cuối năm cần tiếp tục phát huy để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương và vốn chuyển nguồn từ năm trước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình đề nghị Hội An tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm của thành phố, cố gắng giải ngân 100% vốn đã được phân bổ. Ảnh: Q.T

Ông Phan Thái Bình cũng đề nghị Hội An tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm của thành phố, cố gắng giải ngân 100% vốn đã được phân bổ và khẩn trương thực hiện quyết toán một số dự án hoàn thành đã lâu trên địa bàn thành phố, tránh để phát sinh tồn đọng, hệ lụy.