Y tế

Hội An đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử

Thời gian qua, TP.Hội An tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hội An theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.