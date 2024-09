Môi trường Hội An giảm thiểu rác thải nhựa tại cơ sở kinh doanh giải khát (QNO) - Chiều 24/9, UBND TP.Hội An làm việc với các cơ sở kinh doanh giải khát trên địa bàn nhằm tăng cường kiểm soát, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn.

Một số cơ sở giải khát ở Hội An sử dụng ly giấy thay thế ly nhựa. Ảnh: QUỐC HẢI

Đông đảo đại diện các thương hiệu giải khát nổi tiếng đang hoạt động tại Hội An (Cafe Highland, Startbucks, Phúc Long Café & Tea, Du Du Cafe & Bistro, Trà sữa Xing Fu Tang, Củi Café, Trà Mót, IVY Fruits, Trà sữa LAVIE…) cùng các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực môi trường (Refilable - Đong Đầy Hội An, QNA Green, Not Just Group Viet Nam…) tham dự cuộc làm việc.

Đại diện các cơ sở, doanh nghiệp được thông tin kết quả chương trình giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn Hội An 15 năm qua. Đến nay, xã đảo Tân Hiệp là xã điểm trên toàn quốc nói không với túi ni lông; phong trào nói không với túi ni lông tại Hội An đang hình thành và phát triển với lực lượng tiên phong là các cơ quan, đoàn thể và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển, nhất là du lịch, Hội An đang đối diện với vấn nạn rác thải với bình quân mỗi ngày hơn 110 tấn rác, trong đó rác thải nhựa chiếm hơn 30%. Đặc biệt, khu phố cổ với khoảng 10.000 du khách/ngày nên lượng rác thải nhựa từ dịch vụ giải khát thải ra rất lớn.

Tại cuộc làm việc, chính quyền cùng doanh nghiệp bàn bạc, đề xuất các giải pháp nâng cao công tác bảo vệ môi trường bằng hành vi “ứng xử” với rác; phân loại, tái chế và sử dụng sản phẩm thay thế nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa...