Giảm nghèo - An sinh Hội An hỗ trợ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng Chú trọng hỗ trợ, giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống là một trong những cách TP.Hội An giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngân hàng chính sách xã hội Hội An tư vấn hỗ trợ vay vốn cho người hoàn lương. Ảnh: PHAN SƠN

UBND TP.Hội An vừa tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại và tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề cho hơn 100 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Hầu hết ý kiến mong muốn được hỗ trợ vay vốn, tìm kiếm việc làm, học nghề với quyết tâm vượt qua lầm lỡ, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

“Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của thành phố và các cơ quan, ban, ngành địa phương và các doanh nghiệp. Tôi mong muốn có công việc làm ổn định để lo cho gia đình” - anh L.T. ở xã Cẩm Thanh bày tỏ.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Hội An trao đổi, giải đáp thắc mắc và thông tin, hướng dẫn người hoàn lương hòa nhập cộng đồng. Ảnh: PHAN SƠN

Sau khi lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo TP.Hội An, Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường đã trao đổi, giải đáp đồng thời hướng dẫn người hoàn lương về việc xóa án tích; hồ sơ, thủ tục, điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách xã hội; thông tin đào tạo nghề, tuyển dụng nhân sự.

Bà Lê Thị Hoài Linh - Quản lý nhân sự Qualia De Hotel Hội An chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng những người từng lầm lỡ chưa hẳn là người xấu. Doanh nghiệp chúng tôi luôn chào đón những người hoàn lương và tạo điều kiện để họ hòa nhập với môi trường tại doanh nghiệp”.

Lãnh đạo Công an TP.Hội An cho biết, hiện đã tiếp nhận và quản lý 149 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Bên cạnh hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cư trú, cấp đổi, cấp lại, cấp mới căn cước công dân, hướng dẫn thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp, trợ giúp tâm lý, Công an TP.Hội An đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường gặp gỡ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người hoàn lương, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Trong đó, đã hướng dẫn, tạo điều kiện, giới thiệu cho 82 trường hợp có việc làm ổn định. Cạnh đó, thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, có 2 trường hợp đã được Ngân hàng Chính sách xã hội Hội An giải ngân cho vay vốn với số tiền 100 triệu đồng/trường hợp để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và 4 trường hợp đang được hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục vay.