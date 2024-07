Tài chính - Thị trường

Quảng Nam hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với tín dụng chính sách

Cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù là nội dung quan trọng được bàn bạc tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Công an tỉnh phối hợp tổ chức hôm qua 30/7.