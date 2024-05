Văn hóa Hội An phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Thời gian qua, tại TP.Hội An, nhiều hoạt động nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách, đưa sách đến cộng đồng đã được tổ chức sôi nổi, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tủ sách cộng đồng tại khối Xuân Mỹ (Tân An- Hội An) vừa được khai trương để phục vụ người dân khối phố. Ảnh: PHAN SƠN

Mới đây, tại nhà văn hóa khối Xuân Mỹ, phường Tân An, Thư viện Thanh Hóa - Hội An phối hợp tổ chức ra mắt tủ sách cộng đồng. Dịp này, nhiều sách, báo được Thư viện Thanh Hóa - Hội An cùng các hội, đoàn thể của phường Tân An trao tặng tủ sách cộng đồng để phục vụ bạn đọc tại khối phố.

“Có điểm đọc sách này chúng tôi có thể giải trí, tìm hiểu thêm nhiều thông tin trên các lĩnh vực, nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước” - ông Trần Mười ở khối Xuân Mỹ, phường Tân An bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Nhi - Bí thư Chi bộ khối Xuân Mỹ, phường Tân An cho biết, để phát huy tủ sách cộng đồng, khối phố sẽ giao cho các đoàn thể quản lý và cử người trực mở cửa theo lịch từ 8 giờ đến 10 giờ 30 thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần để phục vụ người dân.

Tại TP.Hội An, thời gian qua, Thư viện Thanh Hóa - Hội An trên đường Nguyễn Trường Tộ đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn đọc.

TP.Hội An chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập. Ảnh: PHAN SƠN

Thư viện này hiện có hơn 47.000 bản sách với hơn 20.000 đầu sách, mở cửa phục vụ bạn đọc 6 ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Riêng năm 2023, Thư viện Thanh Hóa - Hội An đã phục vụ hơn 172.000 lượt bạn đọc.

Cũng tại thư viện, nhiều hoạt động ý nghĩa, thú vị cũng thường xuyên được tổ chức. Có thể kể đến các hoạt động như chúng em cùng nhau khám phá thư viện, tìm hiểu di tích ở Hội An qua trang sách, chiếu phim tư liệu về lịch sử văn hóa Hội An, hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách, hội báo xuân, trao tặng thẻ bạn đọc… Định kỳ hằng tháng thư viện tổ chức luân chuyển, trao tặng sách, báo, tạp chí cho các điểm đọc sách cơ sở.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho hay, trên địa bàn thành phố cũng có nhiều cá nhân, nhóm cộng đồng với tâm huyết và tình yêu sách đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động về sách.

Qua đó cũng góp phần lan tỏa niềm đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng cũng như xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố .

“Chúng tôi đang thử nghiệm mô hình “con đường sách” trong khu phố cổ và bước đầu nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, học sinh và du khách tham quan. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mô hình này, lan tỏa đến các địa phương trên địa bàn thành phố” - bà Cẩm nói.