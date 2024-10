Giao thông - Xây dựng

Hội An tăng 15 tỷ đồng chi phí bồi thường dự án đường ĐX31

(QNO) - HĐND TP.Hội An vừa thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường ĐX31 tại xã Cẩm Hà và phường Tân An (hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và vỉa hè) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Hội An làm chủ đầu tư.