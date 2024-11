Thương mại - Dịch vụ Hội An tập huấn, hướng dẫn về văn minh thương mại Ngày 20/11, UBND TP.Hội An tổ chức tập huấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh thương mại; triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm tuyến phố văn minh thương mại.

TP.Hội An tập huấn về văn minh thương mại cho các cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ. Ảnh: PHAN SƠN

Tham dự tập huấn có đại diện UBND cấp xã, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố; bí thư chi bộ, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, tổ trưởng các tổ dân phố khối An Thắng, An Định (phường Minh An) và khối phố Hoài Phô (phường Cẩm Phô); đại diện các cơ sở kinh doanh, chủ sở hữu nhà ở trên tuyến đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai.

Nội dung tập huấn bao gồm hướng dẫn xây dựng “Điểm kinh doanh đạt chuẩn phục vụ du lịch” và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong kinh doanh”; hạn chế lỗi sai phạm thường gặp trong hoạt động kinh doanh thương mại; một số hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng.

Đồng thời hướng dẫn quy định niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong kinh doanh; triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm tuyến phố văn minh thương mại tại đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai; hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - xây dựng tuyến phố văn minh thương mại...