Du lịch Hội An phổ biến kế hoạch thí điểm tuyến phố văn minh thương mại (QNO) - Chiều 20/11, UBND TP.Hội An tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch xây dựng thí điểm tuyến phố văn minh thương mại tại đường Trần Phú và đường Nguyễn Thị Minh Khai trong khu phố cổ.

Đại diện các cơ sở kinh doanh và nhân viên tham dự buổi tuyên truyền. Ảnh: QUỐC HẢI

Hơn 200 người là đại diện và nhân viên của cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ cùng các khối phố tại 2 phường Minh An và Cẩm Phô (nằm trên tuyến) tham gia buổi tuyên truyền.

Người dân được triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm tuyến phố văn minh thương mại; hướng dẫn xây dựng “Điểm kinh doanh đạt chuẩn phục vụ du lịch” và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong kinh doanh; hạn chế lỗi sai phạm thường gặp trong hoạt động kinh doanh thương mại; công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ - xây dựng tuyến phố văn minh thương mại.

Theo kế hoạch của UBND TP.Hội An, trong năm nay sẽ công bố và thử nghiệm xây dựng tuyến phố văn minh thương mại tại tuyến phố Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai, đến năm 2025 sẽ nhân rộng ra cả khu phố cổ và vùng đệm.

Tuyến phố Trần Phú có 168 căn nhà mặt tiền đều sử dụng kinh doanh dịch vụ du lịch. Ảnh: QUỐC HẢI

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Vui - Phó Trưởng phòng Kinh tế TP.Hội An, khảo sát đến 31/3/2024, 2 tuyến phố trên có 236 cơ sở kinh doanh, chiếm khoảng 4% tổng số cơ sở kinh doanh trên toàn thành phố nhưng mật độ kinh doanh dày đặc, hầu hết nhà mặt tiền được sử dụng để kinh doanh (khoảng 95 - 100%).

Nhóm hàng hóa phục vụ du lịch chiếm mật độ kinh doanh lớn, diện tích kinh doanh nhỏ hẹp, trưng bày hàng hóa không đúng quy định, lấn chiếm vỉa hè; việc sử dụng viết đặt biển hiệu quảng cáo ít nhiều ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian phố cổ; tình trạng kinh doanh sản phẩm nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, kinh doanh hàng nhái, hàng giả, không niêm yết giá còn tồn tại; chủ cửa hàng không phải chủ sở hữu nhà ở hoặc không phải người gốc Hội An nên công tác tuyên truyền, vận động chấp hành chủ trương chính sách còn gặp nhiều khó khăn.

Vì thế, Hội An triển khai tuyên truyền, vận động người dân, người kinh doanh đồng hành xây dựng tuyến phố văn minh; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kinh doanh, trưng bày, quảng cáo tại khu phố cổ theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam; xây dựng tuyến phố nói không túi ny lông và rác thải nhựa; xây dựng nếp sống văn minh thương mại, thái độ thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với du khách, không gian lận, chèo kéo, chèn ép khách hàng, duy trì xây dựng 9 nội dung trong Đề án “Hội An - Nhân tình, thuần hậu”.

Tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai có 68 nhà mặt tiền, 100% đều tổ chức kinh doanh. Ảnh: QUỐC HẢI

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, thí điểm tuyến phố văn minh thương mại trong khu phố cổ là cách để Hội An chỉnh trang tuyến phố, quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ phù hợp không gian khu phố cổ, từng bước hướng đến xây dựng thành khu phố tham quan, mua sắm văn minh, an toàn, thân thiện.

“Đây là việc làm thiết thực lập lại trật tự kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, an toàn và thân thiện đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An; xây dựng điểm kinh doanh hướng đến du lịch xanh, du lịch bền vững, góp phần xây dựng Hội An - Thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch” - ông Nguyễn Thế Hùng nói.

Sổ tay hướng dẫn các quy định trong hoạt động thương mại. Ảnh: QUỐC HẢI

Dịp này, UBND TP.Hội An phát hành “Sổ tay hướng dẫn các quy định trong hoạt động thương mại” cho các hộ kinh doanh thương mại dịch vụ.