Văn hóa Hội An tham gia lễ hội Việt Nam 2024 tại Osaka (QNO) - Trong 2 ngày 27 - 28/4, đoàn công tác Hội An đã tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam 2024 tại Osaka (Nhật Bản).

Lễ hội Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản diễn ra trong hai ngày 27 - 28/4. Ảnh: N.C

Lễ hội Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) là sự kiện lớn do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp các đơn vị liên quan cùng chính quyền sở tại tổ chức.

Trình diễn nghệ thuật hô hát Bài chòi tại sự kiện. Ảnh: N.C

Tham dự lễ khai mạc sự kiện có Đại sứ đặc mệnh toàn Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà cùng nhiều đại biểu chính quyền địa phương của Nhật Bản.

Chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa bản địa Việt Nam và Hội An tạo ấn tượng sâu sắc với du khách. Ảnh: N.C

Lễ hội thu hút sự tham dự đông đảo các gian hàng giới thiệu về văn hóa, du lịch - dịch vụ, ẩm thực và du khách tham dự. Lễ hội không chỉ hấp dẫn với chính cộng đồng người Việt sinh sống tại Nhật, mà còn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân Nhật Bản và du khách.

Các sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của Hội An nhận được sự quan tâm của du khách Nhật Bản. Ảnh: N.C

Tại lễ hội năm nay, ngoài các gian hàng ẩm thực giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam còn có các không gian để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến bạn bè Nhật Bản, góp phần thúc đẩy giao thương và đầu tư giữa hai nước.

Sôi động lễ hội Việt Nam tại Osaka. Ảnh: N.C

Trong đó, nổi bật là sự tham dự của đoàn thành phố Hội An với các chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa bản địa của phố cổ Hội An cùng các gian hàng giới thiệu các thông tin du lịch, dịch vụ của thành phố, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ bàn tay nghệ nhân nổi tiếng của các làng nghề truyền thống Hội An.

Việc tham gia lễ hội Việt Nam tại Osaka sẽ giúp Hội An quảng bá, xúc tiến rộng rãi tiềm năng du lịch văn hóa của đô thị cổ và tiếp tục lan tỏa thương hiệu Hội An đến du khách, công chúng Nhật Bản.