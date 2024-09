Kinh tế Hội An tiếp tục xây dựng hồ sơ công nhận nghề truyền thống UBND TP.Hội An vừa đề nghị UBND các xã, phường xây dựng hồ sơ công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn nhằm bảo tồn và phát triển.

Trình diễn nghề dệt chiếu cói ở xã Cẩm Kim, TP.Hội An cho du khách tham quan, tìm hiểu. Ảnh: PHAN SƠN

Trong đó, phường Cẩm Nam xây dựng hồ sơ xét công nhận nghề truyền thống bắp nếp Cẩm Nam; xã Cẩm Kim xây dựng hồ sơ xét công nhận nghề truyền thống cói Cẩm Kim; các phường Minh An, Cẩm Phô, Cẩm Châu xây dựng hồ sơ xét công nhận nghề truyền thống đèn lồng Hội An; các phường Cẩm Châu, Sơn Phong xây dựng hồ sơ xét công nhận nghề truyền thống cao lầu Hội An.

Các địa phương khác cũng được yêu cầu rà soát ngành nghề trên địa bàn có tiềm năng đảm bảo đối tượng, tiêu chí để xây dựng hồ sơ xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Phòng Kinh tế là cơ quan hướng dẫn, tổng hợp hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống của UBND xã, phường; tham mưu UBND thành phố thành lập tổ thẩm tra và tổ chức họp thẩm tra tiêu chí nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống năm 2024.