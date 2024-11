Văn hóa

Hội An triển lãm 20 tác phẩm tranh màu nước của họa sĩ Lưu Công Nhân

(QNO) - Hôm nay 23/11, tại Bảo tàng Hội An (10B đường Trần Hưng Đạo), Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức triển lãm “Di sản Hội An qua tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân”.