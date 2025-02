Tài chính - Thị trường Hội An vận dụng hiệu quả chính sách tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hội An đang áp dụng đồng bộ giải pháp để triển khai Chỉ thị số 39, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An tìm hiểu hiệu quả nguồn vốn cho người dân vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm. Ảnh: VIỆT QUANG

Đánh giá về hoạt động trong năm 2024, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP.Hội An cho biết, tín dụng chính sách trên địa bàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong năm 2024 dù được giao ủy thác vốn ngân sách 7,7 tỷ đồng nhưng Hội An đã ủy thác 10 tỷ đồng sang Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An để cho vay hộ nghèo, chính sách. Hội An nhiều năm liền duy trì không có nợ quá hạn, là điểm sáng về chất lượng tín dụng chính sách toàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát tín dụng chính sách được Hội An thực hiện nghiêm túc. Cùng với góp phần xóa hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác vốn vay tổ chức huy động vốn ở xã đảo Tân Hiệp trong năm 2024. Ảnh: VIỆT QUANG



Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Chỉ thị số 39 khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách. Triển khai Chỉ thị số 39, Hội An nỗ lực mở rộng phạm vi, quy mô, người thụ hưởng chính sách, nâng mức cho vay phù hợp với thực tế cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Mỵ - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An cho biết, triển khai Chỉ thị số 39, đơn vị ưu tiên tập trung nguồn lực, đa dạng hóa kênh huy động vốn để thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách.

“Chúng tôi đã đề xuất Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An ủy thác 10 tỷ đồng từ ngân sách sang Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An để cho vay hộ nghèo, chính sách trong năm nay. Hội An phấn đấu đến năm 2030 ủy thác ngân sách địa phương chiếm 15-17%/tổng nguồn vốn tín dụng chính sách” - bà Mỵ nói.

Theo bà Mỵ, thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An tăng năng lực quản trị rủi ro, chú trọng kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chặt với hoạt động nhận ủy thác của các hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, tình hình sử dụng vốn của người vay.

Quan trọng là kịp thời cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo, chính sách. Chúng tôi đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành, quản lý tín dụng chính sách; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong các hoạt động.