Homestay bây giờ còn không?

Có một giai đoạn khách thập phương tìm tới Hội An, mong muốn trải nghiệm đời sống bản địa, ăn ở trong nhà như một người Hội An. Nhưng, cách làm thiếu chiều sâu, thị trường lưu trú cạnh tranh khốc liệt khiến homestay bây giờ chủ yếu dành cho khách ít chi tiêu.

“Trước đây ngôi nhà cũ của tôi luôn có 2-3 khách ăn ở, trải nghiệm trong gia đình. Họ như một người phương xa về quê cũ để tìm lại ký ức thân quen nhưng giờ đây nhà phải nâng cấp lên biến thành dạng lưu trú cho thuê đơn thuần” - anh H.Q.K (cán bộ một cơ quan Nhà nước tại Hội An) nói.

Trải nghiệm nhạt nhòa

Ở Hội An, vùng Thanh Đông, Thanh Nhất, Thanh Nhị… xã Cẩm Thanh và An Mỹ (Cẩm Châu) là các nơi dịch vụ homestay nở rộ nhất. Những năm 2017, đi vào các con hẻm, khu dân cư đâu cũng nhìn thấy các biển hiệu homestay.

Nhiều chủ nhà thường ngày ra đồng làm lúa, trồng rau cũng học cách cười, cách nói, học cả tiếng Anh để chào mời khách nước ngoài vào nhà ăn ở.

Chủ một homestay ở thôn Thanh Nhất, xã Cẩm Thanh thời điểm 2017 giới thiệu với chúng tôi rằng mỗi tháng 3 căn phòng ở gác hai của gia đình cho khách vào trải nghiệm cũng tạo được thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Đó là giai đoạn... nhà nhà mở homestay ở Hội An. Du lịch Hội An ở thời kỳ “đỉnh cao” này đón bình quân 4-5 triệu lượt khách/năm, dẫn đến nhu cầu lưu trú, trải nghiệm đời sống cư dân bản địa tăng cao.

Nhưng, giờ đây khi trở lại ngôi nhà của gia chủ ở thôn Thanh Nhất ngày nào thì mọi thứ đã khác. Nhà vẫn được dùng để cho thuê, căn nhà hai tầng bê tông kiên cố nằm sâu trong con hẻm dày đặc bảng hiệu homestay, bình yên dưới hàng cau. Chỉ có điều là khách thì ít hơn xưa nhiều.

Thỉnh thoảng mới có người ghé, thói quen trải nghiệm khách cũng đã thay đổi. Không phải là “Tây sang trọng” như xưa nữa mà giờ chủ yếu khách du lịch “bụi”, tài chính eo hẹp. Việc chọn nơi ở cũng không mục đích tìm hiểu đời sống, văn hóa cư dân bản địa nữa mà chỉ là chỗ lưu trú.

“Khách tới ở hầu như họ ít tiếp xúc với chúng tôi. Mình mở phòng cho họ thuê rồi dọn dẹp, mướn xe máy cho họ. Chỉ đơn giản vậy chứ không vui như trước đây” - bà H.K.L - chủ một homestay nhỏ ở Thanh Đông, Cẩm Thanh nói.

Đi vào những khu dân cư trước đây dày đặc các homestay ở Hội An cũng thấy cảnh ảm đạm như vậy. Vì nhiều nguyên do, nên trải nghiệm của khách đã dần nhạt nhòa dẫn đến các homestay ít khách hơn trước.

Người dân vẫn đón khách vào ở, nhưng không còn là homestay nữa mà chỉ là phòng ở, nhà cho thuê. Người dân không là chủ thể dịch vụ, là sản phẩm du lịch nữa mà đóng vai trò là người chủ cho thuê cơ sở.

Thử nghiệm homestay từ nhà cổ

Với đô thị cổ Hội An và cộng đồng cư dân với tín ngưỡng, nền nếp, tính cách và văn hóa đặc trưng, homestay ở Hội An là lựa chọn đúng nhằm phát huy giá trị văn hóa bản địa nâng cao đời sống người dân. Đây chính là một phần nguyên nhân của việc mới đây TP.Hội An muốn đưa những ngôi nhà trong phố cổ Hội An vào thử nghiệm lưu trú.

Ý tưởng này được kỳ vọng sẽ mang tới trải nghiệm du lịch riêng có, khai thác thêm giá trị của không gian di sản, giúp các gia đình sinh sống nhiều đời ở phố cổ có thêm niềm vui và thu nhập. Tuy nhiên, khi vừa đưa ra thí điểm đã lập tức nhận những ý kiến trái chiều.

Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn cho rằng mục đích của Hội An là phát huy các giá trị của di tích, đặc biệt các nhà cổ trong hẻm, kiệt. Trải nghiệm ăn, ở cùng cư dân trong quần thể phố cổ cũng là sản phẩm chưa có ở nơi đâu. Dù vậy trước những góp ý của dư luận thì cần thiết sẽ có những điều chỉnh linh hoạt để tạo ra một nơi hình mẫu về homestay ở Hội An.