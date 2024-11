Hợp tác xã nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế nông thôn

“

“Các HTX nông nghiệp đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn, đặc biệt trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, thực hiện chương trình OCOP”

Ông Trần Văn Noa - Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh