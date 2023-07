(QNO) - Do liên tục có nhiều vụ lừa đảo trực tuyến đã xảy ra thời gian qua nên Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) đã đưa ra khuyến cáo đối với người sử dụng Internet về kỹ năng cơ bản cần có để bảo đảm thông tin cá nhân được an toàn.