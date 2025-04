(QNO) - Tối 9/4, tại Rạp hát Hội An diễn ra lễ khai mạc Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 8 - Hội An 2025.

Dự lễ khai mạc có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội thi hợp xướng quốc tế Hội An lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 13/4 với sự tham gia của 29 đoàn hợp xướng với hơn 1.200 nghệ sĩ đến từ Canada, Ba Lan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Các đoàn sẽ tranh tài ở 11 môn thi thuộc 7 hạng mục với những tiết mục vừa đảm bảo những kỹ thuật, yêu cầu khắt khe của bộ môn hợp xướng vừa thể hiện bản sắc riêng độc đáo của mỗi đất nước là quê hương của đoàn hợp xướng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết, Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 8 - Hội An 2025 là sự kiện âm nhạc nổi bật với thành phần ban tổ chức và ban giám khảo có uy tín trên thế giới, chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm.

Cùng với đó, chủ nhà của hội thi là thành phố Hội An cũng được đánh giá cao trong công tác tổ chức cùng sự thuần hậu, hiếu khách của người dân địa phương.

"Hội thi là dịp để Hội An, Quảng Nam, Việt Nam giới thiệu hình ảnh văn hóa - du lịch đến với bạn bè quốc tế; là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, góp phần phát triển nền âm nhạc toàn cầu.

Đồng thời, sự kiện văn hoá quốc tế này sẽ làm sinh động hơn “Ngôi nhà sáng tạo Hội An” trên hành trình gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO cũng như góp phần phát triển nghệ thuật hợp xướng, ca nhạc thính phòng của thành phố Hội An", ông Nguyễn Văn Lanh nói.

Từ năm 2011, Hội thi hợp xướng quốc tế do thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Hiệp hội INTERKULTUR (CHLB Đức) tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại Hội An.