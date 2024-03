Thế giới Khi hoa anh đào khoe sắc Vào mùa xuân, hoa anh đào nở rộ, đất nước Nhật Bản như trở thành xứ sở thần tiên.

Mặt sông Nhật Bản phủ sắc hoa anh đào tạo nên khung cảnh thơ mộng . Ảnh: Tokyolocalized

Những ngày này, hoa anh đào (người Nhật gọi là sakura) trải khắp đất nước “mặt trời mọc”. Từ công viên, khu trung tâm thương mại, đường phố, sườn núi, đền miếu đến những con phố nhộn nhịp của Tokyo, Osaka đều thắm sắc anh đào.

Hoa anh đào nổi tiếng ở Nhật Bản vì vẻ đẹp mê hoặc và ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Loài hoa này đi vào nghệ thuật, văn học và văn hóa dân gian, trở thành phần không thể thiếu của bản sắc Nhật Bản.

Dù hoa nở chỉ kéo dài khoảng 10 - 14 ngày rồi tàn, nhưng may mắn cho du khách, khi hoa anh đào có mặt trên khắp nước Nhật và nở theo từng địa phương khác nhau. Do vậy, mùa hoa này ở Nhật có thể kéo dài hơn 3 tháng. Năm nay, do thời tiết ấm lên, hoa anh đào nở rộ nhất vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Với người Nhật Bản, hoa anh đào không chỉ là “sứ giả” của mùa xuân. Nó là biểu tượng cho niềm hy vọng, sự tái sinh cuộc sống. Bởi vậy, với truyền thống lễ hội hoa anh đào (hanami) 1.300 năm tuổi, người Nhật thường quây quần ăn uống, trò chuyện cùng người thân, bạn bè dưới tán cây anh đào trong công viên hoặc bên bờ sông.

Người Nhật cho rằng, những bông hoa anh đào đóng vai trò như lời nhắc nhở sâu sắc về khoảnh khắc thoáng qua nhưng quý giá, tuyệt vời của cuộc sống.

Người dân và du khách đến Nhật Bản không thể bỏ qua lễ hội ngắm hoa anh đào. Ảnh: Tokyolocalized0

Lễ hội ngắm hoa anh đào là lúc mọi người suy ngẫm về vẻ đẹp của thiên nhiên, sống hài hòa cùng thiên nhiên. Hơn 1.000 địa điểm có hoa anh đào trên khắp đất nước Nhật Bản xinh đẹp, khiến lễ hội ngắm hoa - một phần của mùa xuân Nhật Bản, trở thành không gian gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tình đoàn kết, trân trọng món quà của thiên nhiên và níu chân du khách gần xa.

Những cánh hoa đào khoe sắc thắm vào mùa xuân cũng mang đến cho nền kinh tế Nhật Bản hàng tỷ USD.

Giáo sư danh dự Katsuhiro Miyamoto tại Đại học Kansai ở tỉnh Osaka của Nhật Bản cho biết, lễ hội ngắm hoa anh đào năm nay ước tính mang về khoảng 1.140 nghìn tỷ yên Nhật (7,7 tỷ USD), gần gấp đôi so với 616 tỷ yên Nhật của năm ngoái.

“Hoa anh đào xinh đẹp giờ đây trở thành tài sản du lịch, thu hút du khách nước ngoài của Nhật Bản” - Giáo sư Katsuhiro Miyamoto nói.

Năm nay, số lượng khách nội địa Nhật Bản tham gia thưởng ngoạn hoa anh đào dự kiến đạt khoảng 61,39 triệu người, trong khi khách quốc tế đạt 3,73 triệu lượt từ tháng 3 đến tháng 5.

Các nhà kinh doanh của xứ sở hoa anh đào bắt lấy cơ hội này để tăng tốc sản phẩm, dịch vụ, từ sản phẩm, đồ lưu niệm và đồ trang trí theo chủ đề hoa anh đào. Trong khi đó, các dịch vụ như UberEats khởi tạo chiến dịch mời gọi khách hàng đặt đồ ăn giao đến tận gốc cây anh đào.

Dựa trên ước tính của công ty du lịch JTB (Nhật Bản), khách du lịch nước ngoài sẽ tiêu bình quân 30.286 yên Nhật/người/ngày, tăng so với mức 28.580 yên Nhật cùng kỳ năm ngoái. Công ty du lịch All Japan Tours có trụ sở tại California (Mỹ) báo cáo lợi nhuận tăng 300% so với mức trước đại dịch.

Ông Kiyoshi Katsume - đại diện của All Japan Tours nói: “Các tour du lịch theo nhóm của chúng tôi đến Nhật Bản có nhu cầu lớn hơn trong khi lượng đặt tour riêng đã đạt công suất”.