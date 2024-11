Lao động - Việc làm Khởi động cho vụ mùa đưa lao động đi làm việc ở Hamyang (QNO) - Trong 2 ngày 27-28/11, đoàn công tác của quận Hamyang (tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc) đã có chuyến làm việc, tuyển dụng lao động của huyện Nam Trà My sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2025.

Khoảng 200 lao động của huyện Nam Trà My đến tham gia buổi sơ tuyển của quận Hamyang. Ảnh: D.L

Hào hứng dự sơ tuyển

Nhìn vào không khí sôi nổi ở hội trường sơ tuyển lao động (LĐ) ở huyện Nam Trà My vào sáng nay 28/11, mới thấy đi LĐ thời vụ ở Hàn Quốc tại vùng cao này đã là phong trào. Những khó khăn ban đầu trong việc đi gõ cửa từng nhà, vận động từng người tham gia LĐ thời vụ không còn nữa. Thay vào đó, người đi trước nói với người đi sau, vợ đi rồi về nói với chồng, chồng đi rồi về kể lại với vợ, cứ thế "tiếng lành" nhân lên, ai trong độ tuổi LĐ chưa có việc làm ổn định cũng mong muốn được đi làm.

Lao động làm thủ tục kiểm tra lại thông tin cá nhân. Ảnh: D.L

Anh Hồ Văn Thuyền (khu dân cư Tắk Quá, thôn 1, xã Trà Don) lần này đi sơ tuyển dẫn theo vợ là chị Hồ Thị Út. Anh Thuyền đã làm việc ở Hamyang vào năm 2023 trong thời gian 5 tháng. Số tiền anh mang về nhà sau khi chi tiêu xong là 120 triệu đồng. Khu dân cư Tắk Quá đợt này có 7 người tham gia sơ tuyển.

Một hoạt động kiểm tra thể lực của lao động. Ảnh: D.L

Anh Thuyền kể: "Lần đầu tiên tôi đi làm mang về nhiều tiền vậy. Vợ chồng tôi đã mua thêm đất sản xuất, mua quế giống để trồng. Qua bên đó làm việc cũng nông nghiệp, không nặng nhọc, mình chỉ siêng năng, chịu khó, chấp hành pháp luật tốt là sẽ đi lại được. Lần này, tôi với vợ đi sơ tuyển luôn, nếu được đi cả hai vợ chồng. Con có 2 đứa đi học cả rồi, gửi ở nhà cho ông bà, anh chị để đi làm".

Lao động đăng ký thông tin vào phiếu sơ tuyển. Ảnh: D.L

Trong khi đó, chị Trần Thị Cun (thôn 1, xã Trà Vân) nói rằng xã Trà Vân tham gia sơ tuyển đợt này có 21 người. Chị Cun và nhiều chị em khác khi nghe xã tuyên truyền, rồi biết những người đi làm việc ở Hamyang về kể, tin tưởng và đăng ký tham gia.

Chị Cun nói: "Tôi hy vọng mình sẽ vượt qua được vòng sơ tuyển để đi làm việc thời vụ ở Hamyang. Nghe mấy chị đi rồi về kể mà ham lắm. Công việc không đòi hỏi quá cao nên phù hợp với lao động trình độ thấp như tôi. Tôi có một đứa con học lớp 7, lớn rồi nên chồng tôi đồng ý cho tôi tham gia sơ tuyển".

Lao động của Nam Trà My trình độ thấp nên phù hợp với công việc nông nghiệp ở Hamyang. Ảnh: D.L

Đánh giá cao lao động Nam Trà My

Đợt sơ tuyển LĐ lần này của đoàn công tác đến từ quận Hamyang diễn ra gần cuối năm, để chuẩn bị cho LĐ Nam Trà My đến với Hamyang vào đầu năm 2025 làm việc cho mùa vụ nông nghiệp mới. Tham gia đoàn công tác là đại diện Liên doanh Hợp tác xã Nông nghiệp quận Hamyang, Trung tâm Công nghệ nông nghiệp quận Hamyang, Công ty CP Hợp tác xã nông nghiệp ở Hamyang.

Huyện Nam Trà My chào xã giao với đoàn công tác đến từ Hamyang. Ảnh: D.L

Trước phiên tuyển dụng LĐ, đoàn công tác đã có buổi chào xã giao và trao đổi một số nội dung hợp tác về LĐ trong năm 2025 giữa Nam Trà My - Hamyang. Tại buổi chào xã giao, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My mong muốn mối quan hệ giữa hai địa phương sẽ ngày càng gắn kết.

Hai năm gần đây, việc đưa LĐ từ Nam Trà My sang Hamyang làm việc đã thành phong trào, là tín hiệu vui trong việc đổi thay ý thức người dân, dám ra nước ngoài làm việc, tự tin thoát nghèo để cuộc sống khá hơn.

Lao động Nam Trà My chào thành viên đoàn công tác trước khi tham gia sơ tuyển. Ảnh: D.L

Nam Trà My sẽ hỗ trợ tích cực để người LĐ của huyện thuận lợi trong thực hiện các thủ tục xuất cảnh sang Hamyang. Và lãnh đạo huyện Nam Trà My cũng mong muốn phía quận Hamyang sẽ có sự hỗ trợ, động viên thường xuyên đối với LĐ của Nam Trà My khi họ làm việc tại Hamyang.

Các thành viên đoàn công tác quận Hamyang và Phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Trà My bắt tay cùng nhau hỗ trợ cho lao động của Nam Trà My đi làm ở Hamyang. Ảnh: D.L

Ông Jeong Dong Jin - Người phụ trách tái định cư nông thôn quận Hamyang, Trưởng đoàn công tác khẳng định, LĐ Nam Trà My khi làm việc ở Hamyang được những người chủ nông trại, trang trại hài lòng. Họ thật thà, chăm chỉ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật Hàn Quốc.

Toàn bộ lao động tham gia sơ tuyển chụp hình cùng với đoàn công tác quận Hamyang. Ảnh: D.L

Ông Jeong Dong Jin nói rằng năm 2025, quận Hamyang sẽ tuyển dụng khoảng 200 LĐ của Nam Trà My sang làm việc, và có thể sẽ nhiều hơn. Khi ông tham gia đoàn công tác để tuyển dụng, ông mong rằng LĐ của Nam Trà My sẽ đáp ứng được yêu cầu của Liên doanh Hợp tác xã Nông nghiệp quận Hamyang, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ tích cực cho LĐ của Nam Trà My khi họ qua Hamyang làm việc.

[Video] - Buổi sơ tuyển lao động Nam Trà My của đoàn công tác quận Hamyang: