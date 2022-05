Phụ nữ tiên phong khởi nghiệp vì Hội An xanh

(QNO) - Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đô thị di sản, phụ nữ Hội An ngày càng thể hiện vai trò quan trọng ở nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong số đó là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vì một Hội An xanh.

Các đại biểu chia sẻ về chương trình hỗ trợ, kết quả khởi nghiệp của phụ nữ Hội An thời gian qua. Ảnh: Q.T

Ngày 6.5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP.Hội An phối hợp với Phòng Kinh tế Hội An tổ chức ngày hội "Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - nâng tầm sản phẩm phụ nữ vì Hội An xanh".

Trong khuôn khổ chương trình, diễn đàn "Phụ nữ Hội An đổi mới sáng tạo chuyển đổi số nâng tầm sản phẩm khởi nghiệp năm 2022" gợi mở nhiều thông tin về kết quả khởi nghiệp tích cực của phụ nữ địa phương.

Dấu ấn

Sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên Hoa Mẫn Vy tham gia ngày hội. Ảnh: Q.T

Ở góc độ phát triển kinh tế của Hội An, lĩnh vực du lịch - dịch vụ - thương mại luôn được quan tâm, chú trọng. Từ lâu, phụ nữ Hội An luôn thể hiện sự năng động ở vai trò chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở hay hộ kinh doanh cá nhân với tỷ lệ khá cao.

Năm 2021, có đến 350/876 doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thành phố do phụ nữ làm chủ. Hiện trong số 20 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên của địa phương thì cũng có hơn 50% sản phẩm do phụ nữ sáng lập, phát triển.

Dù vậy, khởi nghiệp là một con đường đầy chông gai và phụ nữ càng phải đối mặt với nhiều thách thức cần vượt qua để chạm vào thành công. Bà Ngô Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội LHPN TP.Hội An chia sẻ: "Nhiều chị em phụ nữ mông lung về khái niệm khởi nghiệp dẫn đến tự ti vì suy nghĩ khởi nghiệp phải là cái gì đó to lớn. Bằng nhiều cách làm Hội LHPN thành phố đã gợi mở được khát vọng khởi nghiệp của chị em phụ nữ tại địa phương".

Phụ nữ Hội An chia sẻ về hành trình khởi nghiệp. Ảnh: Q.T

Vài năm gần đây, nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo từ đặc sản bản địa, tài nguyên địa phương đã giúp phụ nữ Hội An hình thành một mạng lưới sản phẩm xanh, thân thiện với sức khỏe, môi trường đồng thời tạo ra giá trị gia tăng lớn cho sản phẩm.

Đặc biệt năm 2021, phụ nữ Hội An có 2 trường hợp tham dự cuộc thi phụ nữ tự tin làm kinh tế do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Mô hình sản xuất bột ngũ cốc của chị Thái Thị Nhị đạt giải nhất và sản phẩm nội thất tre của chị Đinh Thị Nhân đạt giải nhì.

Ngày hội "đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số nâng tầm sản phẩm phụ nữ vì Hội An xanh" diễn ra trong vòng một ngày tại sân Thư viện Thanh Hóa (TP.Hội An). Ngày hội trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng tạo do phụ nữ Hội An sáng lập. Đây là cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP địa phương, sản phẩm sạch, sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp đến với người tiêu dùng trong và ngoài thành phố.

Hiệu quả từ việc đồng hành của các chủ thể

Gian hàng phụ nữ phường Cẩm Nam tham gia ngày hội. Ảnh: Q.T

Là đơn vị hỗ trợ cho các mô hình phụ nữ khởi nghiệp với phương thức cho vay uỷ thác qua tổ chức chính trị xã hội, đến nay thông qua Hội LHPN TP.Hội An, Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hội An đã hỗ trợ 1.978 dự án với dư nợ gần 80 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Kim Anh - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hội An cho biết, nguồn vốn vay ủy thác qua Hội LHPN TP.Hội An chiếm hơn 60% dư nợ của đơn vị trong số 4 hội (Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên). Trong 3 tháng đầu năm 2022, đơn vi đã tiếp tục cho nhiều chị em địa phương vay để phát triển các dự án khởi nghiệp có triển vọng và hiện đều làm ăn hiệu quả, sản phẩm có thương hiệu trên thị trường.

Theo bà Ngô Thị Tuyết Nhung, ngoài kết nối các nguồn vốn vay ưu đãi, hiện đơn vị có thành lập quỹ khởi nghiệp và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với hơn 600 triệu đồng hỗ trợ thêm cho chị em. Ở nhiều trường hợp không cần hỗ trợ về vốn, Hội LHPN thành phố cũng chủ động gợi ý ý tưởng, kết nối thị trường để nâng tầm sản phẩm. Đơn cử như thay vì chỉ trồng hoa hồng thì chế biến sâu thành trà hoa hồng và một số sản phẩm khác để đa dạng hóa thị trường...

Phụ nữ Hội An dần hình thành được mạng lưới sản phẩm khởi nghiệp xanh, thân thiện với sức khỏe và môi trường. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, ngay từ năm 2017 Hội An lập đã tổ hỗ trợ và câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và là một trong những địa phương đầu tiên xuất hiện mô hình này trên địa bàn tỉnh.

"Kỳ họp HĐND thành phố trong tháng 4 vừa qua đã thông qua đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh của Hội An đến năm 2025 tầm nhìn 2035. Trong đó có rất nhiều nội dung, công việc, tiêu chí đòi hỏi sự tham gia tích cực của phụ nữ. UBND thành phố sẽ có chương trình, kế hoạch cụ thể hằng năm, trong đó có nội dung công việc phối hợp với hội LHPN thành phố liên quan đến khởi nghiệp, chuyển đổi số trong năm 2022 cũng như những năm tiếp theo nhằm tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", ông Hùng nói.