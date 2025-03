Văn hóa - Văn nghệ Không gian của sáng tạo nghệ thuật Nhiều chương trình âm nhạc, hội họa… của các nghệ sĩ trong và ngoài nước được tổ chức tại TP.Hội An cho thấy không gian phố cổ trở thành “điểm hẹn” lý tưởng, góp phần quảng bá nghệ thuật Việt đến bạn bè thế giới…

Họa sĩ Nguyễn Như Đức bên tác phẩm của mình. Ảnh: HÀ THỦY

Đến Hội An dựng không gian sáng tạo

Hơn 10 năm trước, sau một chuyến du lịch đến Hội An, họa sĩ Nguyễn Như Đức quyết định mang cả gia đình từ Hà Nội đến cư ngụ tại Hội An. Bị mê hoặc bởi vùng đất mới, hầu hết tác phẩm của Đức trong thời kỳ này đều là tranh phong cảnh Hội An.

Gần đây, anh khởi lên ý niệm tạo một không gian lưu trú sáng tác giúp cho họa sĩ trong và ngoài nước có điều kiện tiếp cận thực tế, sáng tác về đề tài Hội An, với mong muốn có thể quảng bá thêm về hình ảnh văn hóa và du lịch Hội An.

Đến nay, đã có nhiều họa sĩ từ các nơi khác đến lưu trú và sáng tác như: Nguyễn Ngọc Tuấn, Đặng Văn Tứ, Ngô Thị Phương Bình, Nguyễn Lan Hương, Giáng Vân và nhà điêu khắc John Harison với những tác phẩm được tạo hình từ phế liệu.

Ý tưởng đưa các tác phẩm ra triển lãm của Nguyễn Như Đức tìm được sự đồng cảm của Phan Thị Linh Chi khi cô đến Hội An.

Linh Chi cho biết: “Đã nhiều năm, mình làm công việc tổ chức sự kiện ở nước ngoài. Khi đến Hội An tình cờ mình được gặp rất nhiều nghệ sĩ và nghệ nhân đang hoạt động rất tốt ở đây. Chính điều này khơi lên niềm đam mê nghệ thuật đang ẩn sâu trong cá nhân mình.

Nhận thấy dường như ở Hội An chưa có mô hình triển lãm kết hợp giữa các nghệ nhân và nghệ sĩ, cũng như nghề thủ công truyền thống và những sáng tác đương đại. Mình tự hỏi tại sao không tìm cách tổ chức một sự kiện kết hợp giữa những thành tố như vậy để trước mắt thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật”.

Sau một năm sống tại Hội An, Linh Chi bắt đầu kết nối với nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân địa phương cũng như nước ngoài, họ làm nhiều ngành nghề, đang sinh sống và làm việc tại Hội An.

Cơ duyên tình cờ đã cho cô gặp vợ chồng Nguyễn Như Đức và Phạm Lê Quỳnh đang có cùng chung ý tưởng. Kết quả là sự kiện “Hội An - Art & Craft Fesstival” đã được diễn ra trong trung tuần tháng 2 tại Cẩm Hà, TP.Hội An.

Ngoài triển lãm tranh của 6 nghệ sĩ kể trên, sự kiện “Hội An - Art & Craft Fesstival” đã diễn ra với sự liên kết tham dự của các workshop gồm: Soi handmade, Song Nguyên handmade với những sản phẩm được làm ra từ vải vụn. Làm gấu bông, gắn gốm mosaic và nhuộm chàm vải thủ công Gomee collective của Phạm Lê Quỳnh. Gốm thủ công của Phạm Kiều Phúc. Tranh màu nước và vẽ body Art của Thu Phạm.

Tượng gỗ các dân tộc miền núi của cơ sở An Nhàn (Exquisite), một dự án hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm được đồng bào miền núi chế tác. Đặc biệt là các sản phẩm da và bản đồ khắc gỗ các thành phố du lịch nổi tiếng Việt Nam của Sam Wilson.

“Tôi đến từ thành phố Portsmouth của nước Anh. 10 năm trước tôi và gia đình sống tại Hà Nội. Năm ngoái, chúng tôi có một chuyến du lịch đến Hội An và bị thu hút bởi vẻ đẹp, cuộc sống yên bình.

Chính những điều này đã khiến chúng tôi quyết định chuyển đến tạm cư và làm việc tại đây. Hy vọng trong tương lai gần nếu điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ chuyển hẳn về định cư tại Hội An, bởi chúng tôi thực sự yêu mến vùng đất này” - nghệ nhân Sam Wilson nói.

Trình diễn nghệ thuật thử nghiệm

Sự kiện “Hội An - Art & Craft Fesstival” cũng là lần đầu tiên có các tiết mục trình diễn nghệ thuật thử nghiệm thông qua các hình thức múa đương đại, điện ảnh, âm nhạc với nhiều nghệ sĩ tham gia.

Nghệ nhân Sam Wilson. Ảnh: HÀ THỦY

Trong đó, Dorian Gibbs là một nghệ sĩ, nhà thiết kế và nhà giáo dục người Anh đã sống ở Việt Nam trong một thập kỷ. Tác phẩm của anh chủ yếu là tính trừu tượng trong thẩm mỹ để “kết nối” tình cảm...

Jasmin Norris là nhà biểu diễn, đạo diễn, nhà văn. Cô từng đưa những tác phẩm của mình tham gia biểu diễn ở Anh, Ba Lan, Ý, Séc và Việt Nam. Với quan niệm dùng nghệ thuật như một động lực để học tập, kể chuyện và kết nối, cô đã thực hiện một tác phẩm biểu diễn cùng Lora, kết hợp giữa saxophone và múa đương đại, phần hòa âm của Sam Norris.

Sam Norris từng là thành viên của dàn nhạc jazz “Thanh niên Devon” biểu diễn ở Thụy Sĩ, Serbia và Đức. Bên cạnh đó, nghệ sĩ múa đương đại Linh Trịnh mang đến các tác phẩm với ý tưởng khám phá sự kết nối giữa cộng đồng, thiên nhiên và sức khỏe thông qua nghệ thuật…

Với sự thành công ngoài mong đợi của những nhà tổ chức chương trình, sự kiện “Hội An - Art & Craft Fesstival” một lần nữa cho thấy sự học hỏi, giao lưu, chắt lọc và dung hợp với các nền văn hóa khác để tiếp biến và từng bước phát triển trở thành văn hóa bản địa, là bản chất đồng thời là một trong những kim chỉ nam của Hội An - một thành phố sáng tạo trong quá khứ, hiện tại và tương lai.