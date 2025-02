Tác phẩm, tác giả Bridget March và giấc mơ hội họa tại Việt Nam (Xuân Ất Tỵ) - Ở tuổi 60, Bridget March đã chạm tay vào giấc mơ được vẽ của mình, ngay tại xứ Quảng.

Bridget March.

“Điểm dừng” để làm nghệ thuật

Trước khi đến Việt Nam, Bridget March (sinh năm 1954) là giảng viên môn hội họa tại trường Cao đẳng nghệ thuật Leeds (Anh quốc). Năm 2011, lần đầu tiên bà đặt chân đến Việt Nam để rồi bén duyên với xứ sở này. Trước đó, Bridget March đã có 18 năm làm việc trong ngành nội thất, 9 năm làm giảng viên dạy nghệ thuật.

Việt Nam cũng là “điểm dừng” để Bridget March thực hiện khát vọng làm nghệ thuật của mình. Bridget March đi nhiều nơi trên dải đất hình chữ S và vẽ tranh đều như người ta viết nhật ký. Trung bình mỗi ngày bà vẽ một bức, đã có hơn 1.000 bức tranh, trong đó hầu hết là vẽ về phong cảnh và con người Việt Nam.

Huế - Tranh của Bridget March.

Sống ở Hội An, Bridget March vẽ tranh thường xuyên với nhiều góc phát hiện mới lạ. Hội An đã mang đến cho nữ họa sĩ một hơi thở mới, cho Bridget tình yêu để được sống trong đam mê.

Khách mua tranh biết đến tác phẩm của Bridget March qua các buổi triển lãm, hay từ trang web của bà, và thường chuộng các bức vẽ về những nơi họ từng đi qua và yêu thích ở đất nước Việt Nam.

Xem tranh của Bridget March, người xem nhận ra tâm hồn thuần hậu, mộc mạc. Những điều bà cảm, bà nghĩ thường là sự vật gần gụi xung quanh. Đó là con đường, góc phố, phong cảnh nông thôn vùng núi Việt Nam, những thành phố nhộn nhịp, chân dung con người Việt Nam...

Những điều vốn rất quen thuộc và bình dị với người Việt Nam nhưng qua những bức vẽ của Bridget March, sự vật trở nên sống động và tươi mới hơn.

Người kết nối

Bridget March thường mang theo một quyển sổ nhỏ. Bà nói để kịp phác thảo lại những nơi mình đi qua, những điều hay mình nhìn thấy, con người thú vị mình tình cờ gặp. Đến nay, bà đã có hơn 10 quyển sổ “nhật ký” như vậy.

Chùa Cầu - Tranh của Bridget March.

Ở Hội An, Bridget March là người giới thiệu họa sĩ trẻ, những nhiếp ảnh gia... đến các bảo tàng và những cuộc triển lãm trong, ngoài nước. Các họa sĩ người Hội An hay cả những nhiếp ảnh gia nước ngoài làm nghệ thuật tại Hội An cũng đã từng được bà Bridget March giới thiệu tác phẩm.

Bridget March còn tổ chức các buổi đấu giá tranh gây quỹ cho những hoạt động thiện nguyện - giúp các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em gái và người dân tộc thiểu số ở miền Trung Việt Nam.

Tháng 6/2024, Bridget March rời Việt Nam, trở về Anh. Bà viết cho tôi một bức thư. “Phòng trưng bày và doanh số bán tác phẩm nghệ thuật của tôi bị sụt giảm và khó có thể hồi phục sau dịch COVID-19, nên tôi phải quay trở lại Anh. Tôi đã ở Việt Nam được 12 năm, đó là một trải nghiệm mở rộng cuộc đời tôi, nhưng đã đến lúc tôi phải về nhà”.

Quãng thời gian 12 năm sống và làm nghệ thuật tại Việt Nam, hẳn với Bridget March, đó là điều tuyệt vời nhất. Bước vào tuổi 60 và hiện thực giấc mơ làm nghệ thuật tại một đất nước khác, là trải nghiệm vô giá!