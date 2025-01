Đời sống Một người Thụy Điển yêu Hội An (Xuân Ất Tỵ) - Gác công việc ở quê nhà Thụy Điển, Kawa Wandi cùng vợ là Nisha và ba đứa con mơ về một hành trình vòng quanh thế giới. Nhưng tất cả đã thay đổi khi họ tới Hội An. Hành trình của họ dừng lại theo cách không ai ngờ tới.

Kawa Wandi cùng trẻ em Quảng Nam trong các lần đi làm từ thiện. Ảnh: P.V

“Tên Thụy Điển của tôi là Kawa Wandi, nhưng khi tới Hội An tôi được mọi người gọi bằng cái tên thân mật là Khôi. Hãy gọi tôi là Khôi, Khôi Hội An - Việt Nam” - Wandi nói.

Từ Wandi thành “Khôi Việt Nam”

Người đặt tên Khôi cho Kawa Wandi là một người bạn của cặp vợ chồng này. Khi hỏi vì sao lại đặt cái tên như vậy, người bạn của Kawa Wandi cười vang và bảo rằng chơi thân với Wandi từ lâu, hai người đều khen nhau rằng “đẹp trai như nhau” nên anh muốn tìm một cái tên thể hiện sự hài hước, điển trai đó. Và cái tên Khôi ra đời.

Anh chàng Thụy Điển này có vợ Nisha cùng cậu con trai cả, hai cô con gái xinh xắn. Họ ở Thụy Điển nhưng giờ đã là “công dân” của TP.Hội An. Cả nhà thuê một villa nhỏ ở Cẩm Thanh để ở trong 4 năm qua. Hàng ngày Nisha ở nhà dạy các con học tiếng Anh, học kiến thức (học online), Wandi thì bận bịu với công việc kinh doanh.

Kawa Wandi và Nisha bị Hội An mê hoặc. Anh cho biết năm 2017, vì muốn có những trải nghiệm và ghi lại ký ức tuyệt vời cho ba con nhỏ, vợ chồng anh đã chuyển nhượng các khoản đầu tư ở quê nhà, cho thuê nhà cửa để bắt đầu hành trình đi vòng quanh thế giới. Wandi nói, anh có nghe qua Việt Nam, một quốc gia có quan hệ tốt đẹp với chính phủ Thụy Điển nhưng không nghĩ rằng hành trình sẽ dừng lại ở đất nước này.

Rất nhiều năng lượng và sự nhiệt thành, vui vẻ từ người đàn ông Thụy Điển. Sống ở Hội An từ 2020 tới nay, nhưng hầu như con đường, ngõ hẻm nào ở Hội An Wandi đều rành rẽ. Người dân Hội An quen mặt và đặc biệt thiện cảm với hình ảnh người đàn ông châu Âu có bộ râu quai nón, mái tóc xoăn tít, đôi mắt đen to và trên môi luôn nở nụ cười thân thiện.

“Hội An - Anh yêu em”

Wandi kể về Việt Nam, về Hội An, về ngôi nhà nhỏ nằm bên mép sông, phía trước là những rặng dừa nước xanh mướt thanh bình với tình yêu mãnh liệt. Cũng vì yêu nên hành trình của Wandi và vợ con đã chuyển hướng theo cách không ai nghĩ tới. Những ngày thuê nhà ở Hội An, Wandi thấy có quá nhiều người cần giúp đỡ vì không có công việc, không có thu nhập do ảnh hưởng dịch COVID-19. Những ngày đó, trong vai trò thành viên hỗ trợ cộng đồng, Wandi góp tiền để mua gạo, thức ăn cùng những người mới quen biết đến các gia đình khó khăn ở Hội An để tiếp sức chống dịch.

Khi dịch tạm lắng, Wandi cùng bạn đi ra Quảng Bình, Quảng Trị, lên huyện Tây Giang (Quảng Nam) để hoạt động thiện nguyện. Khi thì tặng quần áo, sách vở, lúc lại hệ thống lọc nước… Số tiền Wandi bỏ ra lên tới hàng tỷ đồng. Vợ chồng anh còn lập một quỹ từ thiện để hỗ trợ người khó khăn ở miền Trung Việt Nam. Khi hết dịch COVID, lúc bàn bạc với Nisha cùng ba đứa con về hành trình sắp tới, điều không thể tin nổi với Wandi là không một ai muốn rời khỏi Hội An.

“Các con tôi bảo rằng muốn ở lại Hội An. Chúng cảm nhận sự an toàn, bình yên. Nơi đây thời tiết tốt, một vùng đất như trong mơ mà chúng tôi đang cố tìm kiếm. Hội An an toàn, mọi người đều đón nhận chúng tôi như cộng đồng” - Wandi nói.

“Hội An, Anh yêu em” là bộ phim điện ảnh nổi tiếng ở Thái Lan, thực hiện các cảnh quay tuyệt đẹp ở phố cổ mà Wandi rất thích. “Hội An, Anh yêu em”, Wandi đọc tiêu đề bộ phim này bằng tiếng Việt rồi phá lên cười. Đó cũng là câu mà cả gia đình anh thích nhất.