Kinh tế Quế Sơn tăng trưởng chậm

Hôm qua 23/11, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Quế Sơn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Quế Sơn vẫn chuyển biến tích cực. Ảnh: N.P

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Quế Sơn nhìn nhận, thời gian qua các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn khá nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh cần sớm tập trung tháo gỡ.

Chuyển biến nhiều mặt

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, hiện nay cơ cấu kinh tế của Quế Sơn là ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản chiếm tỷ lệ 12%, công nghiệp - xây dựng 60%, thương mại - dịch vụ 28%. Năm 2023 tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế của huyện ước đạt gần 9.870 tỷ đồng, tăng 2,66% so với năm 2022.

“Kinh tế phát triển nên thời gian qua đời sống người dân trên địa bàn Quế Sơn không ngừng cải thiện. Theo khảo sát, năm 2023 thu nhập bình quân đầu người của huyện ước đạt 47,57 triệu đồng, tăng 2,57 triệu đồng so với nghị quyết HĐND huyện đề ra. Năm nay, Quế Sơn giảm 107 hộ nghèo so với năm 2022, trong khi đó nghị quyết HĐND huyện đề ra là giảm 50 hộ nghèo” - ông Sơn nói.

Lãnh đạo huyện Quế Sơn thông tin thêm, địa phương có tổng cộng 11 xã thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM). Hiện nay, bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của một xã trên địa bàn huyện là 17,8 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí so với năm 2022.

Có 7 xã đạt chuẩn NTM, gồm Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Châu, Quế Long, Quế Hiệp; trong đó Quế Phú đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020.

Năm 2023 này, Quế Sơn sẽ có thêm 2 xã về đích NTM là Quế An và Quế Minh. Đáng ghi nhận, đến nay Quế Sơn đã đạt 5 tiêu chí huyện NTM, gồm: quy hoạch, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, kinh tế, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công.

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh giao đối với Quế Sơn là hơn 780,9 tỷ đồng và HĐND huyện giao là gần 795,3 tỷ đồng. Trong 11 tháng đầu năm 2023, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quế Sơn đạt hơn 971,8 tỷ đồng, đạt 124,4% dự toán tỉnh giao và bằng 122% kế hoạch HĐND huyện đề ra. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư toàn xã hội ở Quế Sơn ước đạt 990 tỷ đồng, chiếm 10,03% so với tổng giá trị sản xuất.

Nhiều khó khăn

Lãnh đạo huyện Quế Sơn nhìn nhận, năm 2023 địa phương có một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt hoặc đạt thấp so với mục tiêu đặt ra. Nguyên nhân được xác định là thời gian qua huyện gặp nhiều khó khăn do tác động của nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cũng như người dân. Dù tổng giá trị sản xuất năm 2023 của Quế Sơn có tăng nhưng thấp hơn so với nghị quyết đề ra (chỉ tăng 2,66% so với mục tiêu là tăng 12%).

Những khó khăn trên cũng ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của huyện, trong đó đáng chú ý là thu phát sinh kinh tế đạt thấp (chỉ đạt hơn 116/143,8 tỷ đồng, bằng 80,7% so với dự toán tỉnh giao năm 2023, trong khi nghị quyết HĐND huyện đề ra là tăng 10% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao).

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 ở Quế Sơn cũng gặp nhiều khó khăn nên tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp. Cụ thể, tính đến ngày 15/11, huyện mới chỉ giải ngân được 52,2% trong tổng nguồn vốn đã phân bổ hơn 223 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là một số công trình chuyển tiếp còn kéo dài do vướng thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn năm 2023. Công tác vận động, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Sơn, hiện nay nguồn đất nguyên liệu phục vụ san lấp mặt bằng trên địa bàn Quế Sơn hết sức khan hiếm, việc này đã ảnh hướng rất lớn đến tiến độ thi công các công trình, dự án. Thế nhưng, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản gặp nhiều khó khăn...

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh đánh giá cao kết quả đạt được của Quế Sơn trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đồng thời đề nghị huyện Quế Sơn rà soát lại các chỉ tiêu chưa thực hiện đạt yêu cầu và phải tập trung triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư, xác định trách nhiệm trong từng nhiệm vụ cụ thể.

Cạnh đó, tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài nguyên môi trường. Chú trọng nâng cao chất lượng trong công tác giảm nghèo, quan tâm hơn nữa trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, nhất là việc giải phóng mặt bằng các công trình trường học. Đặc biệt, nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số…