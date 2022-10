Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng doanh nghiệp OCOP nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

(QNO) - Sáng nay 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn TP.Tam Kỳ nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng hoa chúc mừng Công ty CP Đầu tư sản xuất Bảo Trân. Ảnh: T.C

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã đến thăm Công ty TNHH Nội thất Hồng Phúc (phường An Xuân) và Công ty CP Đầu tư sản xuất Bảo Trân (phường An Mỹ). Các doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh kinh tế dần phục hồi sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp đã nỗ lực thích ứng, ổn định tình hình sản xuất, giải quyết việc làm và chăm lo chế độ chính sách cho người lao động. Đã có nhiều tín hiệu tích cực trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với sản phẩm OCOP do các doanh nghiệp này sản xuất và phân phối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP. Đồng thời khẳng định, UBND tỉnh và các ban ngành luôn đồng hành, ủng hộ doanh nghiệp; đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP, ưu tiên các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị này tiếp tục phát triển.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất sản phẩm OCOP. Ảnh: T.C

Ông Hồ Quang Bửu cũng lưu ý các doanh nghiệp chú trọng xây dựng truy xuất nguồn gốc để đẩy mạnh xuất khẩu; khuyến khích những ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp liên quan đến sản phẩm OCOP; kêu gọi các doanh nghiệp nghiên cứu liên kết, mở rộng quy mô sản xuất, tạo nền tảng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thăm, chúc mừng doanh nghiệp OCOP:

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao tặng lẵng hoa, gửi lời chúc đến doanh nhân là lãnh đạo các công ty tiếp tục gặt hái nhiều thành công, góp phần nâng tầm sản phẩm OCOP của tỉnh, tạo dựng thương hiệu lớn mạnh, xứng tầm với kỳ vọng.