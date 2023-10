Tam Kỳ gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp

(QNO) - Chiều 13/10, Thành ủy - UBND TP.Tam Kỳ tổ chức buổi gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.





Ông Bùi Ngọc Ảnh phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nhân. Ảnh: D.L

Tại buổi gặp mặt, ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp và 4.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động.

Trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố luôn nêu cao ý thức tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

UBND TP.Tam Kỳ gặp mặt doanh nhân. Ảnh: D.L

Theo UBND TP.Tam Kỳ, trong 9 tháng của năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả nhất định. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại - dịch vụ, công nghiệp tương đối ổn định. Thu phát sinh trên địa bàn khoảng 1.893 tỷ đồng, đạt 104,0% dự toán tỉnh và 98,95% dự toán HĐND thành phố.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư luôn được thành phố quan tâm, trong đó tập trung các doanh nghiệp lớn, có tiềm năng, nguồn lực đầu tư lớn để tạo động lực phát triển thành phố nhanh hơn nữa.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thành phố đang tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển đô thị loại 1 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam.