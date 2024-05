An ninh trật tự Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng (QNO) - Bị cáo Hà Thị Duyên (SN 1968, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) bị tuyên phạt 12 năm tù vì lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Hà Thị Duyên. Ảnh: L.V

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thị Duyên về tội“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 4/2021, Công an thị xã Điện Bàn nhận đơn của anh P.N.T. (trú huyện Đại Lộc) tố cáo Duyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Quả điều tra, công an xác định, do nợ nần mất khả năng chi trả, đầu tháng 2/2021 Duyên nảy sinh ý định lừa bán thửa đất diện tích 125m2 nằm trong mảnh đất của mẹ Duyên tại phường Điện An. Thông qua môi giới, anh T. gặp Duyên thỏa thuận đồng ý mua thửa đất này với giá hơn 1 tỷ đồng và cọc trước 100 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, Duyên thỏa thuận bán thửa đất trên cho anh N.T.H. (trú TP.Đà Nẵng), nhận 100 triệu đồng tiền cọc mua đất và hẹn 4 tháng sau sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, sau đó anh H. hỏi về các giấy tờ đất đai thì Duyên né tránh, cắt liên lạc.

Ngoài ra, với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất và có nhiều lô đất bán, từ năm 2019 đến đầu năm 2021, Duyên chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại khác.

Tổng số tiền Duyên chiếm đoạt của 8 bị hại là gần 3,5 tỷ đồng.