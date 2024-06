Giáo dục - Việc làm Lãnh đạo Công an Quảng Nam kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại kỳ thi tốt nghiệp THPT (QNO) - Sáng 27/6, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại một số điểm thi. Ảnh: M.T

Kỳ thi THPT năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/6. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 17.424 thí sinh đăng ký dự thi tại 56 điểm thi với 771 phòng thi tại tất cả thị xã, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại 56 điểm thi, đều có đủ phòng thi để bố trí thí sinh đảm bảo quy định về số lượng, khoảng cách; phòng bảo quản đề thi tại các điểm thi được bố trí đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ; có lắp đặt camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày, bố trí tủ đựng đề thi riêng biệt.

Kiểm tra tình hình thực tế tại các điểm thi, Đại tá Nguyễn Thành Long ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng công an và các lực lượng tham gia công tác bảo đảm ANTT cho kỳ thi.

Phòng An ninh chính trị nội bộ kiểm tra phòng bảo quản đề thi tại điểm thi Trường THPT Cao Bá Quát (huyện Núi Thành). Ảnh: M.T

Đại tá Nguyễn Thành Long yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ, địa bàn được phân công; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Công an các địa phương bố trí lực lượng phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và trưởng các điểm thi tiếp nhận, bảo vệ đề thi, bài thi, bảo vệ an ninh bên trong và trật tự bên ngoài tại các điểm thi, góp phần bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn.