Chính trị Lãnh đạo tỉnh viếng hương Đền tưởng niệm Trường An, thăm gia đình chính sách tại Hội An (QNO) - Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng nay 24/7, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến viếng hương tại Đền tưởng niệm Trường An (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) và thăm các gia đình chính sách tiêu biểu tại TP.Hội An.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: C.T

Tham dự lễ dâng hoa, viếng hương tại Đền tưởng niệm Trường An có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đại diện các ban ngành, hội đoàn thể cùng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối hữu công, các Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc; tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã làm việc đến hơi thở cuối cùng, cống hiến trọn đời cho đất nước, cho Đảng và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà (bên phải) và Bí thư Huyện ủy Đại Lộc - ông Nguyễn Hảo viếng hương tại Đền tưởng niệm Trường An. Ảnh: C.T

Được xây dựng từ năm 1993 - 1995, Đền tưởng niệm Trường An nằm tại đồi Trường An. Đây là quần thể kiến trúc đền tưởng niệm, hoa viên, khu thờ cúng các bậc tiền nhân, khu thờ cúng liệt sĩ vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Đền tưởng niệm còn có khu thờ bài vị của tất cả dòng họ trên địa bàn huyện, có văn bia tiến sĩ người Đại Lộc, có danh sách liệt sĩ của 18 xã/thị trấn và liệt sĩ hy sinh trên đất Đại Lộc.

Đi cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm 5 gia đình chính sách tiêu biểu tại TP.Hội An có Bí thư Thành ủy Hội An - ông Trần Ánh. Tại đây, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà đã tặng quà tri ân của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến bà Phạm Thị Nhung (bệnh binh 81%, ở khối An Bàng, phường Thanh Hà), Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Miên (ở thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà), ông Đinh Hùng Chót (thương binh 2/4, ở khối Tân Thành, phường Cẩm An), ông Trần Minh Khâm (Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ở khối An Mỹ, phường Cẩm Châu) và bà Lâm Thị Mười (mẹ liệt sĩ, ở thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà và ông Trần Ánh trao tặng quà tri ân bà Phạm Thị Nhung. Ảnh: C.T

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách; đồng thời trân trọng cảm ơn những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang cho quê hương, đất nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà chúc các gia đình chính sách luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ bên con cháu...

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Miên. Ảnh: C.T



Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà đã đến viếng hương, thăm thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mỳ (khối phố Phong Ngũ, phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn), là người được Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận phụng dưỡng đã qua đời.