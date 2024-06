Nhà nước và cử tri Lấy ý kiến cử tri về sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn: Chu đáo, nghiêm túc Công tác lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn đã được các xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện triển khai nghiêm túc, đảm bảo dân chủ.

Cử tri thôn Phú Gia 1 xem danh sách cử tri được niêm yết tại hội trường thôn. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát huy dân chủ

Hôm qua 6/6, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Sơn và Nông Sơn đã triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại các thôn, tổ dân phố về Đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn.

Trong ngày, Sở Nội vụ cũng tổ chức 2 đoàn công tác với sự tham gia của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri ở một số địa điểm trên địa bàn 2 huyện.

Ghi nhận tại huyện Nông Sơn, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri được triển khai đồng loạt trong buổi sáng tại 29/29 thôn, tổ dân phố, tương ứng với 29 tổ lấy ý kiến cử tri trên toàn huyện.

Ông Trần Phương - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Nông Sơn cho biết, có 22.314 cử tri/8.079 hộ trên địa bàn huyện được lấy ý kiến về đề án sáp nhập huyện. Để triển khai lấy ý kiến cử tri, Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt triển khai việc lấy ý kiến cử tri trong đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, cung cấp các biểu mẫu và các tài liệu liên quan phục vụ cho công tác lấy ý kiến. Công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri được các địa phương triển khai nghiêm túc, chu đáo, được đông đảo người dân hưởng ứng.

Cử tri huyện Nông Sơn bỏ phiếu ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại thôn Phú Gia 1 (xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn), loa phát thanh tại nhà văn hóa liên tục phát thông tin về chủ trương sáp nhập huyện và tuyên truyền cử tri đến dự hội nghị lấy ý kiến.

Việc niêm yết danh sách cử tri, tài liệu dự thảo đề án sáp nhập huyện cũng được tổ lấy ý kiến cử tri quan tâm, thực hiện đảm bảo.

Trong hội nghị, đại diện tổ lấy ý kiến cử tri thông tin, trình bày tóm tắt đề án sắp xếp đơn vị hành chính, qua đó giúp cử tri nắm rõ chủ trương sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn.

Tổ lấy ý kiến cử tri phát phiếu cho cử tri theo từng hộ gia đình; đồng thời hướng dẫn cụ thể cho cử tri cách ghi phiếu theo từng nội dung trong phiếu lấy ý kiến…

Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng thôn Phú Gia 1 cho biết, trước hội nghị, thôn tổ chức rà soát, lập danh sách cử tri và niêm yết tại hội trường thôn, đồng thời tổ chức tuyên truyền về việc sáp nhập bằng nhiều hình thức như qua nhóm Zalo, đài truyền thanh...

“Toàn thôn có 607 cử tri/187 hộ. Đối với những cử tri vì điều kiện không thể đến hội trường, tổ lấy ý kiến cử tri sẽ phân công các nhóm đến từng nhà lấy phiếu trực tiếp. Nhìn chung, cử tri thống nhất cao với chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn” - bà Dung chia sẻ.



Cử tri thôn Phú Gia 1 bày tỏ thống nhất cao với chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn. Cử tri Phan Minh (thôn Phú Gia 1) mong muốn, sau khi sáp nhập huyện, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm đến an sinh, phúc lợi xã hội, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, chăm sóc sức khỏe y tế, giải quyết thủ tục hành chính…

Cử tri huyện Quế Sơn ghi vào phiếu lấy ý kiến về đề án sáp nhập huyện. Ảnh: PV

Tại xã Quế Lộc (huyện Nông Sơn), công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri tại 4 thôn được triển khai, kết thúc trong buổi sáng 6/6. Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Quế Lộc cho biết, qua thống kê sơ bộ có 98,14% cử tri Quế Lộc đồng ý với chủ trương sáp nhập huyện để thành lập huyện Quế Sơn.

Tại huyện Quế Sơn, do địa bàn rộng, một số xã có số thôn nhiều, nên việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri được tổ chức vào buổi chiều 6/6. Trong dịp này, cử tri thị trấn Hương An, Quế Mỹ còn được lấy ý kiến về đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An.

Tranh thủ đến điểm bỏ phiếu ý kiến cử tri từ sớm, ông Phạm Duy Dũng (tổ dân phố Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú) cho biết cử tri trong gia đình thống nhất cao với chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng phòng Nội vụ huyện Quế Sơn cho biết, trong ngày 6/6, toàn huyện Quế Sơn có gần 28 nghìn hộ gia đình với 70 nghìn cử tri ở 13 xã, thị trấn tham gia bỏ phiếu về đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được các xã, thị trấn trên toàn huyện thực hiện chu đáo, đúng theo quy định. Cử tri tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Nhìn chung, cử tri trên địa bàn huyện thống nhất cao với đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn.