Nông Sơn nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến cử tri về sáp nhập huyện

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri được triển khai tại 29/29 thôn, khối phố, tương ứng với 29 Tổ lấy ý kiến cử tri trên toàn huyện. Tổng cộng có 22.314 cử tri/8.079 hộ trên địa bàn huyện được lấy ý kiến.

Đoàn công tác của Sở Nội vụ do ông Trương Hồng Giang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Nông Sơn đã đến kiểm tra, dự hội nghị lấy ý kiến cử tri ở một số địa điểm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Quảng Nam, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri được triển khai nghiêm túc, chu đáo. Việc niêm yết danh sách cử tri, công tác tuyên truyền được các Tổ lấy ý kiến cử tri quan tâm, thực hiện đảm bảo.

Tại hội nghị, đại diện Tổ lấy ý kiến cử tri thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị; đồng thời trình bày tóm tắt nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023 - 2025, qua đó giúp cử tri nắm rõ chủ trương sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn.

Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng thôn Phú Gia 1 (xã Ninh Phước, Nông Sơn) cho biết, trước hội nghị, thôn tổ chức rà soát, lập danh sách cử tri và niêm yết tại hội trường thôn. Theo đó, toàn thôn có 607 cử tri/187 hộ.

Bên cạnh đó, thôn tổ chức tuyên truyền về việc sáp nhập bằng nhiều hình thức như qua nhóm zalo, đài truyền thanh...

“Đối với những cử tri vì điều kiện không thể đến hội trường, Tổ lấy ý kiến cử tri sẽ phân công các nhóm đến từng nhà lấy phiếu trực tiếp. Nhìn chung, cử tri thống nhất cao với chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn” – bà Dung chia sẻ.

Ông Phan Thanh Dũng, cử tri thôn Phú Gia 1 chia sẻ: “Tôi hoàn toàn thống nhất với chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn bởi trước đây 2 huyện là một”.

Trong khi đó, ông Phan Minh - Tộc trưởng tộc Phan ở thôn Phú Gia 1, mong muốn sau khi sáp nhập huyện, Đảng, Nhà nước quan tâm công tác an sinh, phúc lợi xã hội, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, chăm sóc sức khỏe, y tế, giải quyết thủ tục hành chính…

Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn cho biết để tổ chức lấy ý kiến cử tri, phòng đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt triển khai trong đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Huyện chỉ đạo tập trung công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân về chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn. Phòng Nội vụ tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, cung cấp các biểu mẫu và các tài liệu liên quan phục vụ cho công tác lấy ý kiến.

Theo phương án, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Nông Sơn (có diện tích tự nhiên là 471,64km2, đạt 55,49% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 35.438 người, đạt 44,30% so với tiêu chuẩn) với huyện Quế Sơn (có diện tích tự nhiên là 257,46km2, đạt 57,21% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 104.128 người, đạt 86,77% so với tiêu chuẩn) để thành lập huyện Quế Sơn (có diện tích tự nhiên là 729,10km2, đạt 112,70% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 139.566 người, đạt 131,07% so với tiêu chuẩn).