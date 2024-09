Biên giới - Hải đảo Lên biên giới cấp giấy thông hành cho đồng bào Tây Giang (QNO) - Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, trong hai ngày 5 - 6/9, lực lượng quản lý Xuất nhập cảnh Công an Quảng Nam đã đến tận các xã xa xôi nhất của huyện Tây Giang để cấp giấy thông hành cho đồng bào khu vực giáp biên giới Việt – Lào.

Tổ công tác quản lý xuất nhập cảnh Công an Quảng Nam hướng dẫn bà con đăng ký hồ sơ đề nghị cấp Giấy thông hành biên giới Việt - Lào. Ảnh: HIỀN THÚY

Tiết kiệm thời gian, tiền bạc

Tây Giang có 8 xã biên giới giáp biên với 2 huyện Đắc Chưng và Kà Lừm của tỉnh Sê Kông (Lào), lâu nay nhu cầu qua lại giao thương, thăm thân của người dân thường xuyên diễn ra. Việc qua lại biên giới theo quy định pháp luật phải có giấy thông hành, hộ chiếu, song bà con nơi đây chưa có điều kiện làm các loại giấy tờ trên nên việc giao thương, thăm thân gặp không ít trở ngại. Từ thực tế này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Quảng Nam đã tổ chức lưu động làm thủ tục cấp miễn phí giấy thông hành cho người dân khu vực biên giới tại xã Tr’Hy và xã A Xan (Tây Giang).

Khi nắm rõ thông tin tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh về tận địa bàn xã Tr’Hy làm thủ tục cấp giấy thông hành, từ sáng sớm, đông đảo bà con của xã Tr’Hy và các xã biên giới lân cận A Xan, Ch’Ơm, Ga Ry tranh thủ thời gian đến làm thủ tục để được cấp giấy thông hành.

Sau khi được hướng dẫn hồ sơ bà Cơ Lâu Thị Đơơnh ở xã Tr’Hy được cấp giấy thông hành biên giới Việt - Lào. Ảnh: HIỀN THÚY

Bà Cơ Lâu Thị Đơơnh, ở xã Tr’Hy là một trong những người dân thường xuyên đi qua lại khu vực biên giới Việt - Lào để trao đổi hàng hoá và thăm thân, hôm nay được làm giấy thông hành bà vui lắm.

"Trước đây, người dân khu vực biên giới chúng tôi chỉ cần có thẻ chứng minh nhân dân có thể qua lại thăm thân, nhưng từ khi có quy định mới phải có giấy thông hành mới được phép qua lại cửa khẩu, người dân gặp nhiều khó khăn khi đi lại. Trong khi đó, muốn được cấp thông hành thì phải xuống tận thành phố Tam Kỳ làm hồ sơ. Hôm nay có đoàn công tác của Công an tỉnh trực tiếp về cấp giấy thông hành, đồng bào vui lắm vì được tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc" – bà Đơơnh phấn khởi.

Tại điểm cấp giấy thông hành xã Tr’Hy, cán bộ tham gia tổ công tác đã trực tiếp tiến hành thu nhận hồ sơ xin cấp thủ tục thông hành của công dân; xác thực, đối chiếu thông tin của công dân với hệ thống dữ liệu về xuất nhập cảnh. Sau khi kiểm tra, đối chiếu và xác nhận đủ điều kiện thông hành, công dân sẽ được thực hiện các thủ tục liên quan để cấp 1 giấy thông hành có giá trị áp dụng cho công dân qua lại biên giới Việt Nam - Lào trong thời hạn 1 năm.

“ Với tinh thần làm việc khẩn trương, cán bộ tổ công tác đã tranh thủ thời gian ngày đêm phục vụ người dân làm thủ tục nhanh nhất, mọi người dân khu vực biên giới có nhu cầu đều được cấp giấy thông hành. Chỉ trong 2 ngày, tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã cấp hơn 1.000 giấy thông hành cho nhân dân các xã giáp biên của huyện Tây Giang.

Kiểm soát hiệu quả vùng biên

Để có được kết quả này, trước đó, chính quyền địa phương, lực lượng Công an các xã đã tích cực tuyên truyền, thông báo cho người dân biết được về hoạt động lần này để người dân chủ động sắp xếp thời gian đến làm thủ tục để được cấp giấy thông hành.

Ông Lê Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy xã Tr’Hy cho biết, nhận thấy đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã và các ban, ngành khác có liên quan tích cực tuyên truyền, vận động, thông báo nhân dân biết về thời gian, địa điểm làm thủ tục xin cấp giấy thông hành.

Thượng tá Trần Thị Thu Trang - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Quảng Nam cho hay, việc cấp giấy thông hành nhằm đảm bảo cho người dân được hưởng các quyền lợi về tự do đi lại của bản thân, cũng như đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về hoạt động xuất, nhập cảnh. Qua đó, cũng giúp lực lượng Công an cơ sở, lực lượng biên phòng quản lý, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh việc cấp giấy thông hành, cán bộ tổ công tác còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh góp phần ổn định an ninh, trật tự tuyến biên giới. Cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác với phía bạn Lào trong quản lý biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước

"Thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức lưu động cấp giấy thông hành cho nhân dân tại các xã giáp biên của tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại, du lịch, làm ăn của nhân dân vùng biên" - Thượng tá Trần Thị Thu Trang khẳng định.