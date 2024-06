Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 24/6 đến ngày 5/7/2024 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/06/2024 đến ngày 05/07/2024 với nội dung như sau:‎

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.‎

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 29/6/2024 (5h00 - 10h00)

Trạm Nam Định 2, KDC Tam Anh Nam, KDC Tam Anh Nam T2, KDC Tam Anh Nam T3

Ngày 30/6/2024 (05h00-06h00 và 11h00-12h00)

Trạm NĐH Trường Hải, Nhựa Trường Hải, Kính Trường Hải, Xử lý nước thải Trường Hải, Găng Tay Thaco, Sơmirơmooc, AutoCom, Compositor, Trường Hải T3, TĐC Tam Hiệp T1, TĐC Tam Hiệp T2, Khương Đại, Cảng Tam Hiệp T1, Cảng Tam Hiệp T2, Gas miền Trung, Hoa Chen, Surimi, QuaNa-Shin, Bao bì Hồng Đào, TS Trung Hải, Tín Hưng, Tuyển cát NT, XNKTS-Việt Hoa, Bê Tông Hà Nội, Tokai-Sand, Silica, Comin An An Hòa, An An Hòa T2, Phú Long, Vina Alphat, XL nước thải 2, Tam Hiệp 3, Tam Hiệp 1, Tam Hiệp T4, Mai Kỳ Hà, Xăng Dầu Hòa Khánh, Chu Lai QNam_NLMT, PTHT QNam_NLMT, Phú Long 2_NLMT, Xăng dầu CLai, Trạm Bao bì Trường Hải, Dinco T2, Surimi T2, CS Cầu Vượt Trường Hải, Cơ Khí THACO, Somiromooc 2, Mỹ Bình, Quế Khang, Cầu Tam Hiệp, Thép THACO, TT giao nhận THACO, Indusvalley T3, Phạm Minh Gia 2, Chiếu sáng 129-T7, Karcher T1, Cảng Chu Lai (mua trung thế), Karcher T2, Trạm Nhà máy XLNT, Trạm bơm số 1.

Ngày 30/6/2024 (5h00 - 12h00)

Trạm Gỗ Minh Dương, Chiếu sáng KCN Bắc Chu Lai, Max Packaging, Mapei; Công ty TNHH NumberOne Chu Lai

Ngày 2/7/2024 (7h00 - 8h30)

Trạm Tam Tiến 3

Ngày 2/7/2024 (9h30 - 11h00)

Trạm Tam Tiến 15

Ngày 2/7/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Tam Tiến 7

Ngày 2/7/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Tam Tiến 18

Ngày 4/7/2024 (7h00 - 8h30)

Trạm Thôn 10 Tam Mỹ

Ngày 4/7/2024 (9h30 - 11h00)

Trạm Khu Nuôi trồng thủy sản tập trung Tam Tiến

Ngày 4/7/2024 (9h30 - 11h00)

Trạm Tam Trà T8

Ngày 4/7/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm KDC Đà Thành

Ngày 30/6/2024 (13h00-13h30 và 16h30-17h00)

Công ty CP Kính Nổi Chu Lai

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 29/6/2024 (7h00 - 10h00)

Một phần KP 3 phường Phước Hòa

Ngày 29/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần KP 3 phường An Sơn

Ngày 2/7/2024 (6h30 - 12h00)

Một phần thôn Tân Phú, Phú Đông, Phú Bình xã Tam Phú

Ngày 2/7/2024 (13h30 - 17h00)

Một phần KP Phú Ân phường An Phú

Ngày 4/7/2024 (7h00 - 10h30)

Một phần KP 6 phường An Sơn

Ngày 5/7/2024 (7h15 - 9h15)

Lữ Đoàn 270

Ngày 5/7/2024 (9h15 - 11h15)

Một phần thôn Ngọc Bích, Đồng Hành xã Tam Ngọc; một phần KP Xuân Nam phường Trường Xuân

Ngày 5/7/2024 (13h15 - 15h15)

Một phần thôn Tỉnh Thủy xã Tam Thanh

Ngày 5/7/2024 (15h15 - 17h00)

Một phần thôn Phương Hòa Tây, Phương Hòa Đông phường Hòa Thuận

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 29/6/2024 (6h00 - 9h00)

Trạm Tiên Ngọc 4 xã Tiên Ngọc

Ngày 29/6/2024 (6h00 - 9h00)

Trạm Bơm 372 Tam Lộc xã Tam Lộc

Ngày 29/6/2024 (9h00 - 11h30)

Trạm Tiên Ngọc 5 xã Tiên Ngọc

Ngày 29/6/2024 (13h00 - 15h30)

Trạm Tiên Ngọc 6 xã Tiên Ngọc

Ngày 29/6/2024 (15h00 - 17h30)

Trạm Tiên Hiệp 1 xã Tiên Hiệp

Ngày 3/7/2024 (15h00 - 17h30)

Trạm Tiên Lập 4 xã Tiên Lập

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 29/6/2024 (9h00 - 11h30)

Trạm Tam Phước 7 xã Tam Phước

Ngày 29/6/2024 (13h00 - 15h30)

Trạm Tam Thành 7 xã Tam Thành

Ngày 29/6/2024 (15h00 - 17h30)

Trạm Tam Lộc 7 xã Tam Lộc

Ngày 1/7/2024 (6h00 - 9h00)

Trạm Tam Dân 7 xã Tam Dân

Ngày 1/7/2024 (9h00 - 11h30)

Trạm Tam Phước 4 xã Tam Phước

Ngày 1/7/2024 (13h00 - 15h30)

Trạm Tam Phước 2 xã Tam Phước

Ngày 1/7/2024 (15h00 - 17h30)

Trạm Tam Phước 5 xã Tam Phước

Ngày 5/7/2024 (7h30 - 17h00)

Trạm Tam Lãnh 1 xã Tam Lãnh

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 1/7/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm Thanh Ly, Thanh Ly 1, Hà Lam 10

Ngày 1/7/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm Bình Nguyên 5, Bình Phục 2, Ngọc Sơn Tây, Ngọc Sơn 1, Ngọc Sơn 2, Gò Rùa 2, Gò Rùa

Ngày 2/7/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm Hà Lam 1

Ngày 2/7/2024 (6h00 - 14h30)

Trạm T2 Bình Triều

Ngày 3/7/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm XD Tuyết Mai, T3 Bình Trung, Trà Long

Ngày 3/7/2024 (7h00 - 8h45)

Trạm Thái Đông

Ngày 3/7/2024 (9h00 - 10h45)

Trạm UB Bình Nam

Ngày 3/7/2024 (10h00 - 11h45)

Trạm Bình Sa 7

Ngày 4/7/2024 (6h00 - 14h30)

Trạm Tú Mỹ 2

Ngày 4/7/2024 (7h00 - 8h45)

Trạm Bình Tân

Ngày 4/7/2024 (9h00 - 10h45)

Trạm Hà Bình 2

Ngày 4/7/2024 (13h30 - 15h15)

Trạm Quý Hương

Ngày 4/7/2024 (15h00 - 16h45)

Trạm Quý Mỹ

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 29/6/2024 (8h00 - 10h00)

Trạm T2 Kim Thành Lưu (Hiệp Đức)

Ngày 30/6/2024 (05h30-06h30 và 16h30-17h30)

Trạm Sông Trà 6, MDDF Hào Hưng

Ngày 30/6/2024 (5h30 - 17h30)

Trạm Vàng Phúc Thuận, CCN Bà Huỳnh, Sông Trà 1B, Công ty TNHH Phú Hương

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 30/6/2024 (5h30 - 17h30)

Xã Phước Hòa, Phước Hiệp; trạm T9 Phước Hiệp, Trại heo Tam Hiệp, Bà Xá

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 5/7/2024 (6h30 - 11h00)

Trạm CCN Quế Cường giai đoạn 4 (cấp điện: Hoàng Anh Khôi)

Ngày 5/7/2024 (13h00 - 17h00)

Thôn Xuân Quế 2, một phần thôn lộc Thượng 1 xã Quế Long

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 30/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Vĩnh Nam xã Duy Vinh

Ngày 1/7/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Thuận Trì xã Duy Hải

Ngày 1/7/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Đình An TT Nam Phước

Ngày 1/7/2024 (13h00 - 17h00)

Một phần thôn Trà Nam xã Duy Vinh

Ngày 1/7/2024 (13h00 - 17h00)

Một phần thôn Đông Bình xã Duy Vinh

Ngày 2/7/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Vĩnh Nam xã Duy Vinh

Ngày 2/7/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Hà Mỹ xã Duy Vinh

Ngày 2/7/2024 (13h00 - 17h00)

Một phần thôn 6A xã Duy Phước

Ngày 2/7/2024 (13h00 - 17h00)

Một phần KP Mỹ Hạt TT Nam Phước

Ngày 5/7/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Hà Nhuận xã Duy Vinh

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 25/6/2024 (4h00 - 8h00)

Phường Điện Nam Đông; Khối Hà Bản, Khối Tân Khai, Khối Hà My Tây, Khối Hà My Đông B Phường Điện Dương

Ngày 30/6/2024 (13h00 - 17h00)

Một phần thôn Bến Đền xã Điện Quang

Ngày 1/7/2024 (7h00 - 8h30)

Khu Dân cư Chợ Mới Diện Dương phường Điện Dương

Ngày 1/7/2024 (8h45 - 10h15 và 13h30 - 15h00)

Một phần khối Hà My Tây phường Điện Dương

Ngày 2/7/2024 (6h00 - 11h30)

Tiểu đoàn 178 - Trung đoàn 282; Khu đô thị số 9 Điện Ngọc; Khối phố Ngọc Vinh, Ngân Câu, Giang Tắc phường Điện Ngọc; Khu phố chợ Điện Ngọc

Ngày 2/7/2024 (15h15 - 16h45)

Một phần khối Hà Bản phường Điện Dương

Ngày 3/7/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần khối Hà My Đông A, Hà My Đông A phường Điện Dương

Ngày 4/7/2024 (7h00 - 11h00)

Khối Bồ Mưng 2, Viêm Tây 3 phường Điện Thắng Bắc

Ngày 4/7/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Phú Đông xã Điện Quang

Ngày 4/7/2024 (13h15 - 16h30)

Khối Câu Hà phường Điện Ngọc

Ngày 5/7/2024 (5h30 - 11h30)

Thôn Bồng Lai, Thôn Khúc Luỹ, Thôn Đồng Hạnh xã Điện Minh; Thôn Cẩm Đồng xã Điện Phong; Thuỷ lợi hoá đất màu Gò Đình; Trạm bơm Lâm Thái; Trạm bơm HTX Điện An 1; Khối phố Bằng An Đông, Bằng An Trung Phường Điện An

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 24/6/2024 (3h50 - 7h00)

Một phần Khối Thanh Tây Phường Cẩm Châu, Phường Cửa Đại; Thôn Võng Nhi, Thôn Vạn Lăng Xã Cẩm Thanh; Phường Cẩm Nam; một phần Khối Xuân Lâm Phường Cẩm Phô, một phần Khối An Thái, An Thắng, An Định phường Minh An

Ngày 25/6/2024 (4h00 - 8h00)

Thôn Bến Trễ, Thôn Bầu Ốc Xã Cẩm Hà, Khối Trảng Sỏi Phường Thanh Hà; một phần Khối Thanh Chiếm, khối Bầu Súng phường Thanh Hà

Ngày 30/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần khối Tân Lập phường Tân An và một phần thôn Bầu Ốc xã Cẩm Hà

Ngày 30/6/2024 (13h00 - 16h30)

Một phần khối Tân Lập phường Tân An và một phần khối Tân Thanh

Ngày 1/7/2024 (7h00 - 8h30)

Một phần khối Thanh Tây phường Cẩm Châu

Ngày 1/7/2024 (8h45 - 10h15)

Một phần khối An Mỹ phường Cẩm Châu

Ngày 1/7/2024 (13h30 - 15h00)

Một phần khối Sơn Phô 1 phường Cẩm Châu

Ngày 1/7/2024 (15h15 - 16h45)

Một phần khối Trường Lệ phường Cẩm Châu

Ngày 2/7/2024 (06h00-07h30 và 16h00-17h30)

Một phần Thôn Võng Nhi xã Cẩm Thanh

Ngày 2/7/2024 (6h00 - 17h30)

Thôn Cồn Nhàn, Vạn Lăng, Cồn Tiến xã Cẩm Thanh

Ngày 2/7/2024 (7h00 - 8h30)

Một phần thôn Bến Trễ xã Cẩm Hà

Ngày 2/7/2024 (7h00 - 8h30)

Một phần khối An Định, An Thắng phường Minh An

Ngày 2/7/2024 (8h45 - 10h15)

Một phần Khối An Bàng phường Thanh Hà

Ngày 2/7/2024 (13h30 - 15h00)

Một phần khối Bầu Súng, một phần khối Bầu Đưng phường Thanh Hà

Ngày 2/7/2024 (15h15 - 16h45)

Một phần khối Xuân Hà phường Cẩm Phô

Ngày 2/7/2024 (8h00 - 10h15)

Một phần khối Sơn Phô 1 phường Cẩm Châu

Ngày 2/7/2024 (13h30 - 15h00 và 15h15 - 16h45)

Một phần khối An Định, An Thắng phường Minh An

Ngày 3/7/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần khối Ngọc Thành phường Cẩm Phô

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 3/7/2024 (6h30 - 12h30)

Trạm Phú Phong 2, Thôn 5 Đại Nghĩa

Ngày 3/7/2024 (14h00 - 17h00)

Trạm Tân Phước

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.