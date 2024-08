An ninh trật tự Lừa bán đất cho anh em họ hàng, một đối tượng bị bắt (QNO) - Lợi dụng quan hệ anh em họ, Võ Xuân Hiếu (SN 1968, trú thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam, Núi Thành) lừa bán hai lô đất cho người thân của mình sau đó chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Công an thi hành các quyết định đối với ông Hiếu (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Xuân Hiếu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tại sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Kết quả điều tra xác định, để có tiền sử dụng vào việc cá nhân, lợi dụng mối quan hệ anh em họ hàng, ông Võ Xuân Hiếu đã đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu 2 thửa đất tại khu tái định cư P.L thuộc xã Tam Anh Nam (Núi Thành) cần bán.

Ông N.T.B. (SN 1977, trú tại khối phố Xuân Đông, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) tin thật nên đồng ý mua 2 thửa đất với số tiền 1,17 tỷ đồng. Sau đó, ông Hiếu sử dụng số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào việc cá nhân, không có tiền trả cho ông N.T.B.

Cơ quan cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại của bị can Võ Xuân Hiếu đề nghị gửi đơn đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để được giải quyết.