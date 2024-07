An ninh trật tự

Lừa chạy án, chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng

(QNO) - Ngày 26/7, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Cao Ngọc Hùng (SN 1979, trú khối phố An Nam, thị trấn Tân Bình, Hiệp Đức) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.