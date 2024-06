Du lịch Một khách sạn ở Hội An lọt top 10 khách sạn tốt nhất vùng ngoại ô của Việt Nam (QNO) - Mới đây, chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure đã công bố top 10 khách sạn tốt nhất vùng ngoại ô Việt Nam (Best Upcountry Hotels in Vietnam) nằm trong khuôn khổ giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2024.

Một góc Anantara Hoi An Resort (TP.Hội An). Ảnh: Anantara Hoi An Resort

Khách sạn duy nhất ở Quảng Nam có tên ở hạng mục này là Anantara Hoi An Resort, xếp ở vị trí thứ 2 trong top 10.

Theo Travel and Leisure, Anantara Hoi An Resort nằm ngay bên bờ sông Thu Bồn và cách không xa khu phố cổ Hội An. Khu lưu trú này mang hơi thở kiến trúc Đông Dương với các phòng đều có sơn tường màu vàng và được trang bị các thiết bị thân thiện với môi trường.

Từ Anantara Hoi An Resort, du khách có thể dễ dàng tham quan Hội An bằng thuyền và trải nghiệm thả đèn hoa đăng trên sông vào đêm 14 âm lịch hằng tháng trong một khung cảnh hữu tình.

Những cái tên khác lọt vào top 10 ở hạng mục này còn có: Azerai La Residence, Alba Wellness Resort (Thừa Thiên Huế), Hotel de la Coupole - MGallery, Topas Ecolodge (Sapa, Lào Cai), Amanoi Resort (Ninh Thuận), Azerai Can Tho (Cần Thơ), Melia Ba Vì Mountain Retreat (Hà Nội), Perle D'Orient Cat Ba – Mgallery (Hải Phòng), Avana Retreat (Mai Châu, Hòa Bình).