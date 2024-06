Du lịch Một khu nghỉ dưỡng ở Điện Bàn lọt vào top 10 khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất Việt Nam 2024 (QNO) - Trong danh sách 10 khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất Việt Nam 2024 mà Travel + Leisure vừa công bố có tên Four Season Resort The Nam Hai (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Four Season The Nam Hai Resort nằm bên bãi biển Hà My (thị xã Điện Bàn). Ảnh: Q.T

Đây là một hạng mục nằm trong giải thưởng Luxury Awards châu Á - Thái Bình Dương của Travel+Leisure. Giải thưởng thường niên này được trao cho các khu nghỉ dưỡng khắp thế giới, chia theo từng khu vực.

Four Seasons Resort The Nam Hai nằm trên trục đường du lịch Đà Nẵng - Hội An và là đơn vị duy nhất của Quảng Nam lọt vào danh sách này.

Hoạt động từ năm 2006, đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp với 100 biệt thự và 8 phòng spa riêng biệt đều được thiết kế theo phong cách truyền thống Việt Nam.

Trong số 9 khu nghỉ dưỡng lọt vào danh sách có 4 khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc (Kiên Giang), 2 khu ở Khánh Hòa, 1 khu ở Bình Định, 1 khu ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) và 1 khu ở TP.Đà Nẵng.