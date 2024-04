Du lịch Một khu nghỉ dưỡng tại Hội An lọt tốp 25 khách sạn tốt nhất thế giới (QNO) - La Siesta Hoi An Resort & Spa (TP.Hội An) vừa lọt tốp 25 khách sạn tốt nhất thế giới theo công bố của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor.

Không gian xanh ở La Siesta Hoi An Resort & Spa. Ảnh: Q.T

La Siesta Hoi An Resort & Spa xếp vị trí thứ 3 ở hạng mục Best of the Best Hotels (khách sạn tốt nhất). Đây là hạng mục vinh danh nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên "Travellers' Choice Best of the Best" của Tripadvisor.

La Siesta Hoi An Resort & Spa được Tripadvisor đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc cổ điển và khung cảnh vườn cây mát mẻ. Khu nghỉ dưỡng sở hữu nhiều tiện nghi, tiện ích hài hòa trong không gian xanh mát bao gồm: Quán bar, khu vực tiếp khách, nhà hàng, hồ bơi, phòng tập thể dục, spa...

Một hồ bơi nằm trong La Siesta Hoi An Resort & Spa. Ảnh: Q.T

Trong danh sách 25 khách sạn được vinh danh của hạng mục Best of the Best Hotels còn có một khách sạn ở Hà Nội.

Travellers' Choice Best of the Best là giải thưởng thường niên của Tripadvisor. Giải thưởng này được trao cho những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận được lượng lớn đánh giá và ý kiến ​​vượt trội từ cộng đồng du khách trong vòng 1 năm qua.

Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải Best of the Best, điều đó thể hiện mức độ xuất sắc của các đơn vị được vinh danh trong lĩnh vực du lịch.