Xã hội Một nam học sinh Tây Giang ngủ quên được Cảnh sát giao thông đến tận nhà chở đi thi (QNO) - Vào chiều 27/6, một cậu học trò ở vùng cao Tây Giang tại điểm thi Trường THPT Tây Giang ngủ quên đã được chiến sĩ Cảnh sát giao thông địa phương đến tận nhà giúp em đến trường đúng vào giờ chuẩn bị phát đề thi ít phút.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Tây Giang chở học sinh đến điểm thi. Ảnh: Công an

Sau khi thí sinh làm thủ tục thi môn Toán, hội đồng thi Trường THPT Tây Giang rà soát và phát hiện vắng thí sinh Ating AVớt ở thôn Agrồng (xã A Tiêng), cách điểm thi khoảng 1km. Tuy nhiên, lúc này là 14 giờ 12 phút, giám thị đã chuẩn bị phát đề. Thời gian tính giờ làm bài từ 14 giờ 20 phút

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Tây Giang trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Ảnh: HIỀN THÚY

Biết tin, Tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại đây đã cử Thượng úy Bling Mùi đi xe chuyên dụng đến nhà để tìm AVớt. Đến nơi, cảnh sát phát hiện nam sinh đang ngủ trong nhà, liền gọi dậy chở em tới điểm thi an toàn và kịp thời gian để thi.

Thượng úy Bling Mùi - Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Tây Giang cho hay: "Sau khi tiếp nhận thông tin từ cán bộ phòng thi thiếu một học sinh là em Ating AVớt, ngay lập tức tôi điều khiển phương tiện đến nhà để tìm AVớt. Do trời mưa cả bản thân tôi và AVớt ướt hết nhưng tôi chạy với tốc độ đảm bảo an toàn, kịp thời cho em Ating AVớt đủ điều kiện vào phòng thi".

[VIDEO] - Thượng úy Bling Mùi chia sẻ: