Xã hội Một người dân trả lại tiền nhặt được (QNO) - Lúc 21 giờ 40 phút ngày 3/7, vợ chồng chị Lê Thị Anh Diệu, trú xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ nhặt được 1 cọc tiền 11 triệu đồng trên tuyến đường Trần Quý Cáp, phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn). Ngay sau đó, vợ chồng chị Lê Thị Anh Diệu đã đến Công an thị xã bàn giao nhờ trả lại cho người bị mất.

Vợ chồng chị Lê Thị Anh Diệu bàn giao tiền cho Công an thị xã Điện Bàn. Ảnh: C.A

Sau khi đăng tin thông báo “Tìm người đánh rơi tài sản” trên trang fanpage của Công an thị xã Điện Bàn, đến trưa nay 4/7, chị Lê Thị Hiền, trú tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An (thị xã Điện Bàn), người đã đánh rơi số tiền trên đã liên hệ cán bộ Công an thị xã Điện Bàn để nhận lại tài sản.

Chị Hiền cho biết rất xúc động và trân trọng trước việc làm của 2 vợ chồng chị Lê Thị Anh Diệu, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến nghĩa cử tốt đẹp của vợ chồng chị Diệu và cán bộ Công an thị xã Điện Bàn.