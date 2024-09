An ninh trật tự Mượn 350 triệu đồng của người quen rồi chiếm đoạt (QNO) - Lê Thị Nhi (SN 1980, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) mượn tiền người quen rồi chiếm đoạt bỏ trốn vào tỉnh Long An.

Đối tượng Lê Thị Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Nhi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức mượn tiền đáo hạn ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Nhi làm ăn thua lỗ, nợ tiền của nhiều người. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nhi đưa ra thông tin có nhu cầu mượn tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau đó, bà T.T.K. (người quen của Nhi, trú phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) chuyển tiền cho Nhi mượn 2 lần vào ngày 10 và 11/7/2023 với tổng số tiền 350 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền, đối tượng Nhi cắt mọi liên lạc với bà T.T.K. và bỏ trốn.

Qua công tác nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ phát hiện Lê Thị Nhi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngày 25/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ bắt giữ, di lý đối tượng về Công an TP.Tam Kỳ, tiến hành khởi tố, tạm giam và tiếp tục điều tra mở rộng.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan điều tra thông báo ai bị Lê Thị Nhi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như trên đến trình báo tại Công an TP.Tam Kỳ (qua Đội Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 178 Hùng Vương, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) để được hướng dẫn, giải quyết.