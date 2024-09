An ninh trật tự Nam Giang: Bắt quả tang vụ săn bắt động vật rừng (QNO) - Công an xã Tà Pơơ (Nam Giang) phát hiện, bắt quả tang một người dân địa phương cất giấu cá thể nai đã xẻ thịt tại nhà và lập biên bản, tạm giữ tang vật.

Đối tượng T. cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19/9, Công an xã Tà Pơơ xác nhận vừa chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xã Tà Pơơ kiểm tra, bắt quả tang vụ săn bắt, tàng trữ động vật rừng trái phép.

Đơn vị này phát hiện ông V.V.T. (SN1990, trú tại thôn Tơ Pơơ, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang), cất giấu phía khu nhà bếp cá thể nai rừng đã bị xẻ thịt, không còn nội tạng.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng T. khai nhận cá thể động vật trên do đặt bẫy bắt được, sau đó đưa về nhà thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ và niêm phong tang vật trên để tiến hành xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian qua, công an các xã vùng cao Nam Giang đã nhiều lần phát hiện tình trạng người dân săn bắt, tàng trữ động vật rừng trái phép. Công an kêu gọi người dân cần chung tay bảo vệ động vật hoang dã, chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, nhất là các loại thú quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ. Mọi trường hợp vi phạm pháp luật có liên quan, người dân có thể tố giác, báo cáo với cơ quan công an nơi gần nhất.