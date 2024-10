Chính quyền - đoàn thể Năng nổ với phong trào phụ nữ Nhiều năm đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Đại An (Đại Lộc), chị Văn Thị Hiền (SN 1987) luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa đến cộng đồng.

Chị Hiền thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" với trẻ em Đại An. Ảnh: BÍCH LIÊN

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2021, chị Hiền cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội LHPN xã Đại An đã nhận đỡ đầu theo chương trình cho 5 trẻ mồ côi với số tiền 300 - 500 nghìn đồng/em/tháng.

Tích cực vận động, kêu gọi xã hội hóa, vận động cán bộ công nhân viên chức nhận đỡ đầu cho 14 em với số tiền từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/em/tháng.

Đặc biệt, Hội LHPN xã còn phân công cán bộ, hội viên kèm cặp, đồng hành các em tại cộng đồng, nhất là trẻ mồ côi. “Bản thân chúng tôi luôn xem các em như người thân để kịp thời động viên, nhắc nhở, là chỗ dựa để các em nỗ lực vươn lên” - chị Hiền chia sẻ.

Em Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc (SN 2012) là một học sinh mồ côi mẹ, ở với cha đã lớn tuổi, thường xuyên đau ốm. Từ sự đồng hành của Hội LHPN xã Đại An, em được hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng.

Hay trường hợp em Hồ Thị Minh Anh (SN 2009) đang học cấp 3 có mẹ đi làm thuê, hiện ở với bà ngoại bị ung thư. Mỗi tháng, từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Minh Anh được hỗ trợ từ 500 triệu đồng đến 1 triệu đồng...

Chị Văn Thị Hiền và Hội LHPN xã Đại An cũng thường xuyên kết nối và triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như trao tặng hàng trăm suất quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sách khóa khoa, vở học, đồ dùng học tập, xe đạp cho học sinh.

“Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn nên tôi cùng cán bộ, hội viên phụ nữ nỗ lực hết mình trong công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa tình thương tới cộng đồng” - chị Hiền tâm sự.

Ra mắt hơn 1 năm nay, CLB “Phụ nữ Đại An thiện nguyện ấm tình yêu thương vì trẻ em” với 12 thành viên, do chị Hiền làm chủ nhiệm cũng đã có một số hoạt động thiết thực. Ngoài ra, vào đầu năm nay, Hội LHPN xã Đại An tổ chức ra mắt CLB “Máu nóng - Hiểu & Thương Đại An” với 11 thành viên, cũng do chị Văn Thị Hiền làm chủ nhiệm.

Sau buổi ra mắt, CLB kêu gọi các tình nguyện viên hiến 5 đơn vị máu nóng cho bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Chị Hiền còn tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh”. Đây là điểm đổi rác thải lấy cây xanh và gây quỹ đỡ đầu, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khuyết tật, khó khăn.

Với những thành tích xuất sắc đó, chị Hiền đã được các cấp hội phụ nữ tuyên dương, khen thưởng; Hội LHPN xã Đại An cũng đón nhận nhiều danh hiệu thi đua do UBND xã Đại An), các cấp hội phụ nữ huyện và tỉnh trao tặng. Mới đây, tháng 9/2024, cá nhân chị Văn Thị Hiền cũng được tuyên dương tại Diễn đàn vinh danh “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức.