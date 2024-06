Khởi nghiệp - OCOP Nét riêng của hệ sinh thái khởi nghiệp Hội An Phát huy lợi thế truyền thống, tự nhiên và nền tảng văn hóa địa phương để xúc tiến các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là cách mà cộng đồng đã và đang chia sẻ, bổ sung, tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp Hội An.

Học sinh Trung Tâm Anh ngữ Happy Sky trải nghiệm trồng quật đất. Ảnh QUỐC HẢI



Vào Chủ nhật, hơn 50 học sinh của Trung tâm Anh ngữ Happy Sky được giáo viên đưa đến số 80 đường Nguyễn Chí Thanh, xã Cẩm Hà, tham gia trải nghiệm trồng cây quật đất, tìm hiểu nghề truyền thống của làng trồng quật cảnh Cẩm Hà nổi tiếng của miền Trung.

Đây là “Mô hình du lịch cộng đồng trong làng nghề truyền thống trồng quật” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phúc và Phan Thị Ngọc Quý, xã Cẩm Hà, TP.Hội An vừa được UBND tỉnh công nhận và công bố đồng giải Ba trong các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2024. Nguyễn Thị Phúc cũng là chủ dự án khởi nghiệp Phúc Nguyễn Rose với hàng chục sản phẩm Trà Hoa hồng.

Mô hình du lịch cộng đồng hút khách "nhí". Ảnh QUỐC HẢI

“Phúc Nguyễn Rose bắt đầu khởi nghiệp bằng các sản phẩm từ hoa hồng, tuy nhiên trên chặng đường khởi nghiệp tôi biết cây quật đất là cây bản địa của quê hương nên từ đó xây dựng tour du lịch cộng đồng trồng quật đất và các sản phẩm chế biến từ quật. Đây là sản phẩm tốt cho sức khỏe và hỗ trợ bà con nông dân có đầu ra ổn định” - chị Nguyễn Thị Phúc chia sẻ.

Ở Hội An, nhiều người biết đến thương hiệu Hoa Mẫn Vy - mỹ phẩm thiên nhiên handmade bởi dòng sản phẩm organic, sản phẩm hữu cơ an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Năm 2019, dự án “Sử dụng bã cà phê làm mỹ phẩm thiên nhiên” của Mẫn Vy đã được trao Giấy chứng nhận ý tưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Năm 2022, dự án “Men tỏi đen” tiếp tục được UBND tỉnh công nhận và công bố đoạt giải Ba trong các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Nhiều dự án khởi nghiệp du lịch cộng đồng. Ảnh QUỐC HẢI

Ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.Hội An cho biết, Hội An đang xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, những ý tưởng khởi nghiệp đã được định hướng theo sự phát triển chung, trong đó, du lịch sinh thái là sản phẩm đang được nhiều du khách lựa chọn và mang tính bền vững. Đây là nét riêng của hệ sinh thái khởi nghiệp Hội An.

Kết quả, đã có hàng chục mô hình du lịch xanh thí điểm thực hiện thành công tại Hội An; trên 60 doanh nghiệp ký cam kết không rác thải, phấn đấu đến năm 2025 ít nhất 70-100 đơn vị có chứng nhận Nhãn du lịch xanh.

Ngoài ra, năm 2023 tại Hội An có 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó nhiều sản phẩm đạt 3-4 sao và hầu hết đều phát triển nương tựa vào thiên nhiên cùng các giá trị bản địa.