Văn hóa - Văn nghệ Ngày 8/10 sẽ trình diễn các ca khúc của ban nhạc ABBA huyền thoại tại Hội An (QNO) - Lần đầu tiên tại Hội An, khán giả yêu âm nhạc sẽ được thưởng thức trọn vẹn những ca khúc bất hủ của nhóm ABBA huyền thoại vào ngày 8/10 sắp tới.

Nhóm Arrival From Sweden sẽ biểu diễn các ca khúc của ABBA tại Hội An.

Trên sân khấu thực cảnh rộng 25.000m2 của Đảo Ký ức Hội An, nhóm Arrival From Sweden sẽ trình diễn các ca khúc của ABBA, đây là nhóm nhạc được ABBA đào tạo và được công nhận là nhóm biểu diễn nhạc ABBA thành công nhất thế giới.

Cùng với hơn 70 nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng SPO - Saigon Philharmonic Orchestra, những bản hit nổi tiếng một thời như Dancing Queen, Mamma Mia, SOS... và đặc biệt, ca khúc Just A Notion do hai thành viên của ABBA, Björn Ulvaeus và Benny Andersson tặng cho Arrival From Sweden, được nhóm phát hành lần đầu năm 1999. Năm 2021, ABBA thể hiện bài hát này, đưa vào album Voyage.

Nhóm Arrival From Sweden do nhà sản xuất âm nhạc Vicky Zetterberg thành lập năm 1995 tại Thụy Điển, với các thành viên chủ chốt gồm Mark, Sarah, Vicky, Matt, Kev, Steve, Jack. Từ đó đến nay, họ lưu diễn ở 70 quốc gia trên thế giới.

Backdrop của sự kiện.

Được biết, nhóm Arrival from Sweden tiếp tục trình diễn những ca khúc bất hủ của ABBA vào ngày 9/10 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Đây là các đêm diễn đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động đánh dấu kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển.